Как будет работать WiponPro?

Реализаторам алкогольной продукции рассказали, как пользоваться приложением Wipon Pro, сообщает пресс-служба НПП РК «Атамекен».

Теперь реализаторы алкогольной продукции должны выявлять незаконную продукцию через приложение Wipon Pro. На площадке Палаты предпринимателей областной департамент государственных доходов (ДГД) совместно с ТОО «Вайпойнг» ответили на вопросы и предложения предпринимателей касательно нового методы борьбы с нелегальным алкоголем.

Вопросы регулирования производства, реализации алкогольной продукции, лицензирование, продажа нелегальной продукции всегда актуальны для региона. Так как в Алматинской области действует порядка 18 производителей спиртных напитков.

Недавно возмущение предпринимателей вызвала электронная продукция Комитета государственных доходов МФ РК и ТОО «Вайпойнг», которые разработали приложение под названием Wipon Pro для оптовых и розничных реализаторов алкогольной продукции. Приложение было подготовлено в целях реализации закона «О государственном регулировании производства и оборота алкогольной продукции», а также в рамках борьбы с реализацией алкогольной продукции с марками неустановленного образца и минимизации продажи нелегальной алкогольной продукции. Сегодня программное обеспечение доступно для скачивания на официальном сайте www.wipon.pro. С помощью этой программы реализаторы алкогольной продукции могут определить подлинность учетно-контрольной марки и легальность поставляемой алкогольной продукции.

Однако предпринимателей смутили цены за использование приложения и покупку оборудования.

«Мы считаем, что это еще одна нагрузка на малый бизнес. Почему должны платить мы, а не производители? По сути, есть много контрольно-надзорных органов, которые должны проверять продукцию на предмет законности. Необходимо ужесточать требования к производителям и контролирующим государственным органам», - заявила руководитель Ассоциации продовольственных магазинов Талдыкорганского региона Татьяна Гутовская.

Управляющий директор ТОО «Вайпойнг» Рустем Султанмурадов ответил, что приложение разработано в трех версиях. Скачивание программы для персонального компьютера, мобильного приложения для терминалов сбора данных смартфонов со встроенным лазерным сканером на базе операционной системы андроид совершенно бесплатно. Однако необходимо покупать сканер, который стоит от 30 тысяч тенге. Мобильное приложение для смартфонов на базе операционной системы андроид и IOS скачивание и использование стоит 8 тысяч тенге в год.

Достоверность данных в системе WiponPro обеспечивается электронным сервисом Комитета государственных доходов МФ РК по проверке УКМ. Применение системы WiponPro позволит сократить теневой оборот алкогольной продукции, считают разработчики.

Также, Рустем Султанмурадов отметил, что есть ряд технических проблем, с которыми столкнулись предприниматели.

«Нам часто говорят, что с телефона приложение не считывает штрихкод и приходится вручную забивать коды. Из-за того, что акцизная бумага стала глянцевой и при направлении камеры отражается свет, что в итоге плохо влияет на сканер. Глянцевое покрытие, печати размазывают штрихкод. Но, насколько я знаю, эти вопросы уже решаются», - подчеркнул разработчик.

Данные факты подтверждают и сами налоговики. Руководитель управления администрирования ДГД Ержан Шадаев сказал, что департамент с письменным заявлением обратился в уполномоченные органы для решения вопросов.

В рамках встречи предприниматели предложили производить оплату за использования приложения не ежеквартально, а на ежемесячной основе. Кроме того, были озвучены предложения о снижении лицензионного сбора, об отделении лицензирования пива и алкоголя.

Завершая встречу, предприниматели решили подготовить предложения по проблемным вопросам.