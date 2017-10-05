После ДТП в Алматы чуть не сгорела одна из трех машин-участниц

Владельца при этом уже госпитализировали.

Вечером в среду, 4 октября, в Алматы произошла авария с участием трех автомашин, передает корреспондент Zakon.kz.

Авария произошла на проспекте Сейфуллина, ниже Рыскулова, не доезжая кольца на Мехпоселок. Автомобиль Nissan Cefiro ехал вниз по Сейфуллина, перед ним – Mercedes. На пешеходном переходе возле станции технического осмотра начал движение пешеход. Mercedes остановился, а Nissan по мокрой дороге не смог. Видя, что он не успеет затормозить, водитель Nissan выкрутил руль влево, машина вылетела на полосу встречного движения и врезалась лоб в лоб с ехавшей навстречу Lada.

В аварии пострадал водитель Lada. После его госпитализации под капотом автомобиля задымилось. Присутствовавшие достали огнетушители и предотвратили возгорание.