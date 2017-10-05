Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (777) 323-45-00
 
Новости за сегодня

После ДТП в Алматы чуть не сгорела одна из трех машин-участниц

5 октября 2017, 01:09

Владельца при этом уже госпитализировали.

Вечером в среду, 4 октября, в Алматы произошла авария с участием трех автомашин, передает корреспондент Zakon.kz.

Авария произошла на проспекте Сейфуллина, ниже Рыскулова, не доезжая кольца на Мехпоселок. Автомобиль Nissan Cefiro ехал вниз по Сейфуллина, перед ним – Mercedes. На пешеходном переходе возле станции технического осмотра начал движение пешеход. Mercedes остановился, а Nissan по мокрой дороге не смог. Видя, что он не успеет затормозить, водитель Nissan выкрутил руль влево, машина вылетела на полосу встречного движения и врезалась лоб в лоб с ехавшей навстречу Lada.

В аварии пострадал водитель Lada. После его госпитализации под капотом автомобиля задымилось. Присутствовавшие достали огнетушители и предотвратили возгорание.


MINI-MBA — ваш путь к высокооплачиваемой работе. - 43%. Успейте!

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...