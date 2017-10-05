Гармонизация законодательства в естественных монополиях создаст более прозрачные механизмы для доступа к услугам в этих сферах

План мероприятий («дорожная карта»), определяющий последовательность действий по сближению законодательства в сфере регулирования естественных монополий стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС), одобрен на заседании профильного Консультативного комитета под председательством члена Коллегии (министра) по энергетике и инфраструктуре Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Адамкула Жунусова, сообщает пресс-служба ЕЭК.

«Договор о ЕАЭС предполагает сближение законодательств в области естественных монополий. Мы поступательно движемся к реализации этих договоренностей. Конкретные меры и направления работы обозначены в проекте «дорожной карты». Ее реализациясоздаст более прозрачные механизмы для доступа к услугам естественных монополий и снижения соответствующих издержек для бизнеса стран ЕАЭС», - отметил Адамкул Жунусов.

Проект «дорожной карты» состоит из трех последовательных этапов. На первом до конца 2019 года планируется проанализировать законодательные акты государств-членов Союза по тарифной политике, по вопросам доступа к услугам, правоприменительной практики регулирования, проблемам и перспективам гармонизации. В исследование войдут данные по текущему состоянию рынка услуг и возможности для сокращения сфер естественных монополий в будущем. На втором этапе предстоит сформировать пакет предложений по относительной последовательности мер для гармонизации законодательства и перечень нормативных актов, подлежащих сближению. Все это предполагается сделать до конца 2021 года. Затем на третьем этапе планируется, что государства Союза реализуют мероприятия по гармонизации законодательства. К заключительному этапу относится и мониторинг исполнения поручений Высшего Евразийского экономического совета.

Проект «дорожной карты» доработан экспертами 22 августа этого года с учетом замечаний и предложений уполномоченных органов государств-членов Союза. Документ планируется представить к утверждению Советом Евразийской экономической комиссии до 31 декабря 2017 года.

Работа по внесению поправок в национальные законодательства фактически уже ведется. Таким образом, реализуется решение Высшего Евразийского экономического совета, принятое еще четыре года назад. Фактически до конца 2016 года все страны-участницы внесли соответствующие поправки в законодательство о естественных монополиях. С момента присоединения к Договору о ЕАЭС Республика Армения и Кыргызская Республика провели работу по внесению изменений и дополнений в законодательство по вопросам естественных монополий.

Мероприятия «дорожной карты» также направлены на сближение нормативной базы в сфере естественных монополий в странах евразийской «пятерки». Главным итогом будет перечень нормативных правовых актов государств Союза в области регулирования деятельности субъектов естественных монополий, которые подлежат сближению. Такой документ планируется принять на уровне президентов пяти стран Союза.