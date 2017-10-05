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ЦРУ опубликовало секретные документы о советских ракетах

5 октября 2017, 01:15

Среди обнародованных материалов — доклады разведчиков президенту США, касающиеся космических разработок СССР.

Центральное разведывательное управление США (ЦРУ) рассекретило 59 документов и 440 страниц, на которых содержится анализ космической и ракетной программ СССР. Управление сообщает, что исследования были проведены после запуска Советским Союзом первого искусственного спутника Земли.

— Сегодня, в 60-ю годовщину первого запуска спутника, ЦРУ выпустило сборник ранее не публиковавшихся документов по программе "Спутник". В подборку вошли разведданные ЦРУ и анализ советских программ с 1955 по 1960-е годы, — говорится на сайте ведомства.

Среди опубликованных ЦРУ материалов — доклады 34-му президенту США Дэвиду Эйзенхауэру, касающиеся космических разработок советских учёных.

Стоит отметить, что запуск первого спутника на околоземную орбиту Советским Союзом 4 октября 1957 года ознаменовал начало космической гонки. Соединённые Штаты ускорили темпы космических разработок, однако следующее достижение в освоении космоса также принадлежит СССР. 3 ноября 1957 года Москва отправила на орбиту первое живое существо — собаку Лайку — на "Спутнике-2". Первый спутник США поднялся в космос только в феврале 1958 года.

Фото: © Twitter/Друзья космонавтики, источник - Лайф


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