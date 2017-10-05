Черный ящик разбившегося под Алматы самолета серьезно поврежден
Сейчас эксперты решают вопрос о его транспортировке в Москву.
Черный ящик разбившегося под Алматы самолета найден, и уже известно, что он серьезно поврежден, передает телеканал КТК.
Сейчас эксперты решают вопрос о его транспортировке в Москву. В Казахстане нет специальной лаборатории для детальной расшифровки.
На месте крушения с самого утра работает специальная комиссия. Именно она устанавливает причин авиакатастрофы. Пока специалисты склоняются лишь к одной версии. По их данным, падение Ан-28 близ поселка Междуреченск могло произойти из-за отказа двигателя. При этом эксперты отмечают, что пока еще рано делать какие-либо выводы.
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