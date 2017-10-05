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Черный ящик разбившегося под Алматы самолета серьезно поврежден

5 октября 2017, 01:27

Сейчас эксперты решают вопрос о его транспортировке в Москву.

Черный ящик разбившегося под Алматы самолета найден, и уже известно, что он серьезно поврежден, передает телеканал КТК.

Сейчас эксперты решают вопрос о его транспортировке в Москву. В Казахстане нет специальной лаборатории для детальной расшифровки.

На месте крушения с самого утра работает специальная комиссия. Именно она устанавливает причин авиакатастрофы. Пока специалисты склоняются лишь к одной версии. По их данным, падение Ан-28 близ поселка Междуреченск могло произойти из-за отказа двигателя. При этом эксперты отмечают, что пока еще рано делать какие-либо выводы.


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