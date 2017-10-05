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Два енота из Украины выпили весь алкоголь в магазине и устроили пьяный дебош

5 октября 2017, 01:55

Сбежав с собственного представления, зверьки разгромили продуктовый магазин и испортили товары на 46 тысяч гривен (около 1400 долларов).

На Украине два дрессированных цирковых енота сбежали и устроили пьяный дебош. Животные ворвались в продуктовый магазин, где выпили всё найденное там спиртное. Об этом сообщает украинское издание "Вести".

Администратор цирка-шапито "Орбита" Василий Колос, работниками которого являются еноты, рассказал следующее: "Я в ту ночь с енотами не пил. Хотя в своей жизни видел всякое — и пьяных акробатов, и пьяную обезьяну, которая ночью звонила мэру, не давала спать, и с самим такое случалось, но наши еноты склонностей к алкогольным возлияниям раньше не проявляли".

- Я был на месте, видел разбитые бутылки водки, коньяка, пива — все это было вылакано. Еноты были нетрезвые, с запахом, — заявил администратор. — У них уже третий день интоксикация, вызвали ветеринаров. Думаю, с ними всё будет в порядке, енотов подлечат, прокапают.

Сообщается, что ущерб, нанесённый магазину, оценили в 46 тысяч гривен (около 1400 долларов). Однако несмотря на убытки, владелица торговой точки решила не подавать заявление в полицию на цирк.

Стоит отметить, что маленькими хулиганами в настоящее время занимаются ветеринары.


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