«Барыс» уступил минскому «Динамо» в серии буллитом
Матч проходил в рамках КХЛ.
Астанинский «Барыс» в матче Континентальной хоккейной лиги в Минске уступил в серии буллитом «Динамо» — 2:3, пишет Sports.kz.
Континентальная хоккейная лига
«Динамо» Минск — «Барыс» 3:2 Б (1:1, 1:0, 0:1, 0:0, 1:0)
Шайбы:
0:1 — 12:35 Жайлауов (Сен-Пьер, Пушкарёв). В равенстве
1:1 — 18:11 Китаров (Дрозд, Шинкевич). В равенстве
2:1 — 37:56 Хауден (Граньяни, Матерухин). В большинстве
2:2 — 59:09 Доус (Жайлауов, Акользин). В большинстве
3:2 — 65:00 Степанов. Буллит
«Динамо» Минск: Энрот — Денисов, Шинкевич, Дюков, Граньяни, Хенкель, Устиненко, Знахаренко — Кулаков, Дрозд, Хауден, Матерухин, Степанов, Лингле, Павлович, Китаров, Волков, Шарангович, Ковыршин, Гаврус, Буйницкий;
«Барыс»: Карлссон — Савченко, Шалапов, Семёнов, Полохов, Даллмэн, Липин, Орехов, Маклюков — Жайлауов, Доус, Михайлис, Жайлауов, Вей, Акользин, Старченко, Маркелов, Фрэттин, Гурков, Пушкарёв, Сагадеев, Сен-Пьер.
Штраф: 22:18 (4:2, 4:10, 12:2, 2:2)
Главные судьи: Сергей Юдаков, Николай Акузовский
Линейные судьи: Максим Берсенёв, Ярослав Париков
4 октября. Минск. МКСК «Минск-Арена» 11 212 зрителей.