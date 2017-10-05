Контрабандиста с черной икрой задержали в Атырауской области

6 килограммов черной икры пытался провезти через границу гражданин России, сообщает МИА «Казинформ»





«На пропускном пункте «Курмангазы» на границе Атырауской области РК и Астраханской области РФ при досмотре у пассажира автомобиля «Тойота» была обнаружена икра рыбы осетровых пород. Всего в личных вещах жителя Московской области РФ находилось 12 пластиковых банок с икрой кустарного производства общим весом почти 6 килограммов. Мужчина, а ему 54 года, пытавшийся контрабандой перевезти икру, задержан и передан для дальнейшего расследования сотрудникам Курмангазинского РОВД ДВД Атырауской области», - информирует Пограничная служба КНБ РК.





Напомним, на этой неделе Курмангазинский районный суд рассмотрел дело по обвинению в контрабанде 4 кг осетровой икры двоих граждан Франции. Подсудимые совершили преступление, предусмотренное ст.339 УК Республики Казахстан, то есть незаконное пользование дериватами животных, на которых введен запрет на пользование. Суд, назначив каждому из них наказание в виде штрафа в размере 1 134 500 тенге, конфисковал приобретенную ими икру и средство совершения преступления в виде автомашины марки «Ford Escort.



