Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (777) 323-45-00
 
Новости за сегодня

Трое человек пострадали в ДТП в Алматы

5 октября 2017, 06:22

От удара машины вынесло на разделительную полосу.

ДТП произошло на пересечении проспекта Гагарина с улицей Кабанбай батыра, сообщает Zakon.kz.

Daewoo двигалась вверх по Гагарина, а с Кабанбай батыра, игнорируя знак «Уступи дорогу», выехал Hyundai.

От удара машины вынесло на разделительную полосу.

В результате аварии пострадали оба водителя и пассажир из Hyundai.



MINI-MBA — ваш путь к высокооплачиваемой работе. - 43%. Успейте!

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...