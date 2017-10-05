Трое человек пострадали в ДТП в Алматы
5 октября 2017, 06:22
От удара машины вынесло на разделительную полосу.
ДТП произошло на пересечении проспекта Гагарина с улицей Кабанбай батыра, сообщает Zakon.kz.
Daewoo двигалась вверх по Гагарина, а с Кабанбай батыра, игнорируя знак «Уступи дорогу», выехал Hyundai.
От удара машины вынесло на разделительную полосу.
В результате аварии пострадали оба водителя и пассажир из Hyundai.
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