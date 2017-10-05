Ворон устроил мастер-класс по попрошайничеству на дороге в Казахстане
5 октября 2017, 06:46
Сердобольный мужчина не смог отказать столь умной птице и угостил её пирожком прямо по ходу движения.
Ролик был снят на дороге в Казахстане, а автором выступил некий Виталий Самойлов, сообщает Life.ru.
Ему удалось снять, как рядом с грузовиком летел ворон, который выпрашивал у водителя покушать, причём явно проделывал этот трюк не в первый раз. Сердобольный мужчина не смог отказать столь умной птице и угостил её пирожком прямо по ходу движения.
Большинство аудитории поразилось тому, как птица смело приняла угощение, но нашлись и те, кто не столь радостно воспринял происходящее: жареные продукты весьма вредны для птиц. Кроме того, у многих возник справедливый вопрос: если одной рукой мужчина снимает видео, а второй кормит ворона, то чем он тогда рулит?
Фото: скриншот
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