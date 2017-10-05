Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (777) 323-45-00
 
Новости за сегодня

Жестокую расправу над барсуком сняли на видео в Костанайской области

5 октября 2017, 07:01

На кадрах видно, что животное попало в капкан.

Видео прислал житель Костанайской области. На кадрах мужчины жестоко расправляются с животным, попавшим в капкан, передает alau.kz.

Это произошло в Костанайской области. На кадрах видно, что животное попало в капкан. Подбегает трое человек, и один их них начинает наносит удары по животному предметом. Еще один снимает происходящее на видео. И сам за кадром называет участников этого — «убийцами».

В конце окровавленную «добычу» снимают крупным планом.

Просьба слабонервным видео не смотреть.


Фото: скриншот


MINI-MBA — ваш путь к высокооплачиваемой работе. - 43%. Успейте!

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...