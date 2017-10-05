Жестокую расправу над барсуком сняли на видео в Костанайской области

Видео прислал житель Костанайской области. На кадрах мужчины жестоко расправляются с животным, попавшим в капкан, передает alau.kz





Это произошло в Костанайской области. На кадрах видно, что животное попало в капкан. Подбегает трое человек, и один их них начинает наносит удары по животному предметом. Еще один снимает происходящее на видео. И сам за кадром называет участников этого — «убийцами».





В конце окровавленную «добычу» снимают крупным планом.





Просьба слабонервным видео не смотреть.







