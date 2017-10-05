Жестокую расправу над барсуком сняли на видео в Костанайской области
5 октября 2017, 07:01
На кадрах видно, что животное попало в капкан.
Видео прислал житель Костанайской области. На кадрах мужчины жестоко расправляются с животным, попавшим в капкан, передает alau.kz.
Это произошло в Костанайской области. На кадрах видно, что животное попало в капкан. Подбегает трое человек, и один их них начинает наносит удары по животному предметом. Еще один снимает происходящее на видео. И сам за кадром называет участников этого — «убийцами».
В конце окровавленную «добычу» снимают крупным планом.
Просьба слабонервным видео не смотреть.
Фото: скриншот
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