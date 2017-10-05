В ВКО грузовик сбил десятилетнюю девочку
5 октября 2017, 07:24
Девочка доставлена каретой «скорой помощи» в приемное отделение ЦРБ.
Вчера во втором часу дня в районе магазина «Сункар» в 12 микрорайоне города Шемонаиха грузовая машина наехала на ребенка. Девочка получила серьезные травмы, передает YК-news.kz.
В отделении местной полиции РОВД Шемонаихинского района сообщили, что наезд на девочку совершил водитель грузового автомобиля ГАЗ-53. Мужчина выполнял заказ по доставке угля.
По одной из версий 10-летняя девочка шла, разговаривая по телефону, и начала переходить дорогу, не обратив внимание на движущийся автомобиль. В месте, где произошло ДТП нет пешеходного перехода. По словам очевидцев, водитель ехал медленно, но столкновения избежать не удалось. Девочка доставлена каретой «скорой помощи» в приемное отделение ЦРБ.
По неподтвержденным пока данным, сейчас ребенок находится в реанимационном отделении ЦРБ с переломом челюсти, ранениями мягких тканей и травмами от падения на асфальт. Есть вероятность, что школьницу перевезут в областную клинику.
Причиной ДТП, по версии очевидцев, могли стать невнимательность ребенка и ветки кустарника, нависающие над дорогой и закрывающие обзор автомобилистам.
Как сообщили полицейские, экспертиза не выявила в крови водителя наличие алкоголя. Ведётся следствие.
Фото: ТВ Центр
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