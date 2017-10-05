Тренер Джейкобса назвал победителя боя Головкин — Альварес

5 октября 2017, 07:46

Бой Головкин — Альварес состоялся 16 сентября в Лас-Вегасе и завершился ничьей.

Тренер и специалист по питанию Дэниэла Джейкобса (32-2, 29 КО) Крис Алджиери прокомментировал бой Геннадия Головкина (37-0-1, 33 КО) и Сауля Альвареса (49-1-2, 34 КО), сообщает Sports.kz.

— По-моему, GGG выиграл этот бой. Комбинации «Канело» хороши, как и его защита, но Головкин бил и контролировал ситуацию в ринге, диктовал скорость. Думаю, его джеб решил, — сказал Алджиери в интервью ThaBoxingVoice.

Бой Головкин — Альварес состоялся 16 сентября в Лас-Вегасе и завершился ничьей.

Фото: sports.kz


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