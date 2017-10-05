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В Египте нашли «голову» фараона Эхнатона, правившего в XIV веке до н.э.

5 октября 2017, 08:16

Длина находки составляет 13,5 см, а ширина - всего 8 см.

Археологи обнаружили в Тель-эль-Амарне, что на восточном берегу Нила, необычный артефакт. Речь идет о прекрасно сохранившейся голове статуи фараона Эхнатона, как сообщают БЕЛТА.

Длина находки составляет 13,5 см, а ширина - всего 8 см. Исследователи пока не знают, что послужило причиной хорошей сохранности части древней статуи и не могут точно определить ее возраст. Эхнатон - один из самых известных египетских фараонов, живших в 1353-1336 гг. до нашей эры.

Он провел много изменений в религиозной и социальной жизни Древнего Египта, а также ввел культ бога Атона, олицетворявшего солнечный диск. При нем была опробована новая технология строительства, использовавшая небольшие блоки и позволявшая возводить сооружения быстрее. Огромный 700-метровый по фасаду белый дворец Эхнатона считают самым крупным невоенным сооружением древности. При этом во внешней политике период правления фараона скорее считается неудачным. Влияние Египта в колониях и подконтрольных территориях начало ослабевать, а отношения с соседями ухудшились. По одной из версий, Эхнатон был отравлен.

Фото: qq.com

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