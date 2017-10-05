Во "Внуково" у самолета короля Саудовской Аравии сломался трап-эскалатор
5 октября 2017, 08:25
Сальман бен Абдель Азиз аль Сауд впервые посещает Россию в должности короля Саудовской Аравии.
У самолета короля Саудовской Аравии Салмана бен Абдель Азиза Аль Сауда, прибывшего в московский аэропорт "Внуково", внезапно остановился трап-эскалатор. Из-за этого монарху пришлось спускаться пешком, передает РИА Новости.
Как видно на кадрах, саудовский король начал спускаться по эскалатору, и когда он проехал некоторую часть пути, трап внезапно заклинило. Немного подождав, монарх решил спуститься пешком.
Сальман бен Абдель Азиз аль Сауд впервые посещает Россию в должности короля Саудовской Аравии. В аэропорту "Внуково" монарха встретил почетный караул Преображенского полка и оркестр, а также российская делегация, в которую вошли вице-премьер Дмитрий Рогозин, замглавы МИД Михаил Богданов и глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. Как ожидается,
Сальман бен Абдель Азиз аль Сауд пробудет в российской столице до 7 октября.
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4881611-10c47c6d3a9ccd29fa9d839f319717bf
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...