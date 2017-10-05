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Во "Внуково" у самолета короля Саудовской Аравии сломался трап-эскалатор

5 октября 2017, 08:25

Сальман бен Абдель Азиз аль Сауд впервые посещает Россию в должности короля Саудовской Аравии.

У самолета короля Саудовской Аравии Салмана бен Абдель Азиза Аль Сауда, прибывшего в московский аэропорт "Внуково", внезапно остановился трап-эскалатор. Из-за этого монарху пришлось спускаться пешком, передает РИА Новости.

Как видно на кадрах, саудовский король начал спускаться по эскалатору, и когда он проехал некоторую часть пути, трап внезапно заклинило. Немного подождав, монарх решил спуститься пешком.

Сальман бен Абдель Азиз аль Сауд впервые посещает Россию в должности короля Саудовской Аравии. В аэропорту "Внуково" монарха встретил почетный караул Преображенского полка и оркестр, а также российская делегация, в которую вошли вице-премьер Дмитрий Рогозин, замглавы МИД Михаил Богданов и глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. Как ожидается,

Сальман бен Абдель Азиз аль Сауд пробудет в российской столице до 7 октября.





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