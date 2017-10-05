Во "Внуково" у самолета короля Саудовской Аравии сломался трап-эскалатор

Как видно на кадрах, саудовский король начал спускаться по эскалатору, и когда он проехал некоторую часть пути, трап внезапно заклинило. Немного подождав, монарх решил спуститься пешком.





Сальман бен Абдель Азиз аль Сауд впервые посещает Россию в должности короля Саудовской Аравии. В аэропорту "Внуково" монарха встретил почетный караул Преображенского полка и оркестр, а также российская делегация, в которую вошли вице-премьер Дмитрий Рогозин, замглавы МИД Михаил Богданов и глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. Как ожидается,





Сальман бен Абдель Азиз аль Сауд пробудет в российской столице до 7 октября.















