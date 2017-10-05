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Необычное природное явление поразило жителей Японии

5 октября 2017, 08:36

Подобного рода природные явления образуются из дождевых или кучевых облаков и могут перерасти в торнадо, если достигнут поверхности земли.

В Ниигате засняли загадочное природное явление, которое удивило японцев, сообщает РИА Новости.

Необычное облако в форме змеи появилось в небе над городом Дзёэцу в японской префектуре Ниигата. Как показано на видео, в небе образовалось воронкообразное облако. Затем оно, извиваясь, улетает далеко ввысь и практически пропадает из виду.

Подобного рода природные явления образуются из дождевых или кучевых облаков и могут перерасти в торнадо, если достигнут поверхности земли.



Фото: скриншот

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