Необычное природное явление поразило жителей Японии
5 октября 2017, 08:36
Подобного рода природные явления образуются из дождевых или кучевых облаков и могут перерасти в торнадо, если достигнут поверхности земли.
В Ниигате засняли загадочное природное явление, которое удивило японцев, сообщает РИА Новости.
Необычное облако в форме змеи появилось в небе над городом Дзёэцу в японской префектуре Ниигата. Как показано на видео, в небе образовалось воронкообразное облако. Затем оно, извиваясь, улетает далеко ввысь и практически пропадает из виду.
Подобного рода природные явления образуются из дождевых или кучевых облаков и могут перерасти в торнадо, если достигнут поверхности земли.
Фото: скриншот
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