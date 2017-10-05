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Охранник врукопашную победил гигантского питона, но получил жуткие травмы

5 октября 2017, 08:54

37-летний мужчина боролся с огромной змеёй прямо посреди дороги в провинции Риау.

37-летний Роберт Набабан возвращался с работы охранником и увидел огромного питона, который не давал пройти двум пешеходам. Мужчина решил вмешаться и вступил в бой с семиметровой змеёй. Роберту удалось одержать победу, но лишь ценой невероятных усилий и порванной руки, сообщает Life.ru.

37-летний мужчина боролся с огромной змеёй прямо посреди дороги в провинции Риау. После долгой изнурительной схватки Роберт Набабан оказался в местной больнице — у мужчины серьёзно повреждена рука, а сам он едва не надорвался. Его "трофей" был выставлен в деревне: местные жители подвесили убитого питона на бельевых верёвках.



Фотографии убитой змеи разместила на своей странице в "Фейсбуке" жена Роберта Рисдавати. Она также показала, как выглядит рука мужа после укуса. Индонезийские СМИ отметили, что в марте аналогичная схватка закончилась куда страшнее: змееборец был найден мёртвым в желудке рептилии.



Фото: соцсети

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