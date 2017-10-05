«Тренды 2017»: создание и развитие интернет-магазина
5 октября 2017, 11:04
Дополнительную информацию о семинаре вы можете получить в компании «1С-Битрикс Казахстан» по телефону +7 727 328 24 24.
12 октября 2017 г. на семинар ««Тренды 2017»: создание и развитие интернет-магазина» приглашаются специалисты, заинтересованные в создании, развитии и продвижении своих интернет-магазинов.
Не упустите возможность принять участие в семинаре, ведь перед вами выступят профессионалы в области веб-разработки, онлайн-платежей и интернет-маркетинга.
Сармантай Касенов расскажет о трендах и технологиях в сфере создания интернет-магазинов, Владимир Денисов разберет вопросы о конверсии интернет-магазина, о среднем чеке и о том, как его увеличить, а также расскажет об инструментах работы с базой клиентов.
Далее, мы поговорим об онлайн транзакциях в Казахстане вместе с Алексеем Назаровым, и закончим наш семинар выступлением Антона Королика о том, как избежать типичных ошибок в SEO при создании интернет – магазина.
Где: г. Алматы, Кунаева 77, БЦ "Park View", 3 этаж, конференц-зал.
Когда: 12 октября, с 13:30 до 18:00
Семинар бесплатный, но регистрация обязательна.
На семинар приглашаются:
- начинающие предприниматели
- владельцы малого и среднего бизнеса
- руководители крупных предприятий
- директора отделов маркетинга и продаж
Темы семинара:
1. Тренды электронной коммерции. «1С-Битрикс: Управление сайтом»: платформа для сайта и интернет-магазина, Сармантай Касенов, директор ТОО «1С-Битрикс Казахстан»
Технологии, тренды и инструменты электронной коммерции
Ответственный шаг: выбор платформы для интернет- магазина
2. Бизнес интернет-магазинов: показатели, инструменты, стандарты, Владимир Денисов, руководитель компании «iLab»
3 ключевые задачи интернет-магазина
Инструменты работы с базой клиентов?
Что влияет на конверсию?
Инструменты увеличения конверсии?
Как увеличить средний чек?
На что обратить внимание в дизайне интернет-магазина?
Три золотых правила разработки интернет-магазина
3. Развитие онлайн оплаты - теория и практика, Алексей Назаров, CEO Digital Management
Агрегация онлайн платежей
Мировые тенденции
Из сайта в онлайн-магазин в один клик
Онлайн транзакции
4. Как избежать эпичных ошибок в SEO при создании интернет – магазина, Антон Королик, СЕO «SEO-Studio» в Казахстане
Что такое SEO-Структура сайта
Основы внутренней оптимизации
Контент для интернет-магазина
Как скорость загрузки и мобильная верстка влияют на конверсию
Новости внешней оптимизации
Участие в семинаре бесплатное, но возможно только при регистрации.
Дополнительную информацию о семинаре вы можете получить в компании «1С-Битрикс Казахстан» по телефону +7 727 328 24 24 и электронной почте: yk@1c-bitrix.kz
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