Дополнительную информацию о семинаре вы можете получить в компании «1С-Битрикс Казахстан» по телефону +7 727 328 24 24.

12 октября 2017 г. на семинар ««Тренды 2017»: создание и развитие интернет-магазина» приглашаются специалисты, заинтересованные в создании, развитии и продвижении своих интернет-магазинов.





Не упустите возможность принять участие в семинаре, ведь перед вами выступят профессионалы в области веб-разработки, онлайн-платежей и интернет-маркетинга.





Сармантай Касенов расскажет о трендах и технологиях в сфере создания интернет-магазинов, Владимир Денисов разберет вопросы о конверсии интернет-магазина, о среднем чеке и о том, как его увеличить, а также расскажет об инструментах работы с базой клиентов.





Далее, мы поговорим об онлайн транзакциях в Казахстане вместе с Алексеем Назаровым, и закончим наш семинар выступлением Антона Королика о том, как избежать типичных ошибок в SEO при создании интернет – магазина.





Где: г. Алматы, Кунаева 77, БЦ "Park View", 3 этаж, конференц-зал.

Когда: 12 октября, с 13:30 до 18:00









На семинар приглашаются:

- начинающие предприниматели

- владельцы малого и среднего бизнеса

- руководители крупных предприятий

- директора отделов маркетинга и продаж





Темы семинара:





1. Тренды электронной коммерции. «1С-Битрикс: Управление сайтом»: платформа для сайта и интернет-магазина, Сармантай Касенов, директор ТОО «1С-Битрикс Казахстан»

 Технологии, тренды и инструменты электронной коммерции

 Ответственный шаг: выбор платформы для интернет- магазина





2. Бизнес интернет-магазинов: показатели, инструменты, стандарты, Владимир Денисов, руководитель компании «iLab»

 3 ключевые задачи интернет-магазина

 Инструменты работы с базой клиентов?

 Что влияет на конверсию?

 Инструменты увеличения конверсии?

 Как увеличить средний чек?

 На что обратить внимание в дизайне интернет-магазина?

 Три золотых правила разработки интернет-магазина





3. Развитие онлайн оплаты - теория и практика, Алексей Назаров, CEO Digital Management

 Агрегация онлайн платежей

 Мировые тенденции

 Из сайта в онлайн-магазин в один клик

 Онлайн транзакции





4. Как избежать эпичных ошибок в SEO при создании интернет – магазина, Антон Королик, СЕO «SEO-Studio» в Казахстане

 Что такое SEO-Структура сайта

 Основы внутренней оптимизации

 Контент для интернет-магазина

 Как скорость загрузки и мобильная верстка влияют на конверсию

 Новости внешней оптимизации





Участие в семинаре бесплатное, но возможно только при регистрации









Дополнительную информацию о семинаре вы можете получить в компании «1С-Битрикс Казахстан» по телефону +7 727 328 24 24 и электронной почте: yk@1c-bitrix.kz







