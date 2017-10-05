Бразильянка сняла на видео собственное убийство

В бразильском городе Сантана-ди-Катагуазис 22-летняя мать троих детей Вильен Матеис (Willyene Mathais) случайно запечатлела на свой телефон собственное убийство , сообщает , сообщает The Sun









Женщина снимала на видео спор с соседом, обвинявшим ее в клевете, чтобы доказать мужу, что этот мужчина ее оскорбляет.





Сосед быстро потерял самообладание и в какой-то момент дважды выстрелил Матеис в голову. Прежде чем сбежать с места преступления, он подошел к раненой женщине и сказал ей, что она отправится в ад, так как является демоном.





Пострадавшую доставили в больницу, однако спасти ее врачам не удалось. Полиция задержала соседа. Дома у него обнаружили пистолет и патроны к нему.