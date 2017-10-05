Фото заброшенной могилы Березовского в Лондоне шокировало пользователей Сети

Главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов выложил ее фотографию в социальной сети Instagram.





Могила Березовского находится на кладбище Бруквуд в пригороде Лондона. На снимке могила выглядит заброшенной и неухоженной. Просто заросший сорняками холмик. Как написал один из пользователей Интернета в комментариях – это "живой пример нынешним толстосумам".





Другие комментаторы считают, что прискорбный вид могилы бывшего олигарха лишний раз свидетельствует о том, что Березовский инсценировал свою смерть и "под холмиком" никого нет. В пользу этой версии, считают читатели, говорит и православный крест с иконой, установленный на могиле самоубийцы.





Третьи и вовсе находят состояние могилы вполне нормальным для верующего... старообрядца-беспоповца. Дело в том, что в интернете одно время курсировали слухи, что при смене имени на Платона Еленина Борис Березовский поменял также и вероисповедание, став прихожанином Русской Древлеправославной церкви (ее храм в Москве, по странной случайности, находится по соседству с бывшей резиденцией олигарха в Замоскворечье). Кстати, на табличке латиницей написаны оба имени, надпись гласит: In loving memory of Boris Berezovsky Platon Elenin.





Однако сам бизнесмен утверждал при этом, что крестился в РПЦ за два месяца до покушения на него — в далеком 1994 году. Кроме того, есть свидетельства, что сам Борис Абрамович хотел быть похороненным у церкви, где принял крещение — в подмосковной Тарасовке.



