Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (777) 323-45-00
 
Новости за сегодня

Фото заброшенной могилы Березовского в Лондоне шокировало пользователей Сети

5 октября 2017, 09:27

Фотографию могилы опубликовал в Instagram главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов.

Могила бывшего олигарха Бориса Березовского в пригороде Лондона находится в запустении.

Главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов выложил ее фотографию в социальной сети Instagram.


Могила Березовского находится на кладбище Бруквуд в пригороде Лондона. На снимке могила выглядит заброшенной и неухоженной. Просто заросший сорняками холмик. Как написал один из пользователей Интернета в комментариях – это "живой пример нынешним толстосумам".

Другие комментаторы считают, что прискорбный вид могилы бывшего олигарха лишний раз свидетельствует о том, что Березовский инсценировал свою смерть и "под холмиком" никого нет. В пользу этой версии, считают читатели, говорит и православный крест с иконой, установленный на могиле самоубийцы.

Третьи и вовсе находят состояние могилы вполне нормальным для верующего... старообрядца-беспоповца. Дело в том, что в интернете одно время курсировали слухи, что при смене имени на Платона Еленина Борис Березовский поменял также и вероисповедание, став прихожанином Русской Древлеправославной церкви (ее храм в Москве, по странной случайности, находится по соседству с бывшей резиденцией олигарха в Замоскворечье). Кстати, на табличке латиницей написаны оба имени, надпись гласит: In loving memory of Boris Berezovsky Platon Elenin.

Однако сам бизнесмен утверждал при этом, что крестился в РПЦ за два месяца до покушения на него — в далеком 1994 году. Кроме того, есть свидетельства, что сам Борис Абрамович хотел быть похороненным у церкви, где принял крещение — в подмосковной Тарасовке.

Четыре года назад Березовского нашли мертвым в ванне собственного дома. Выяснилось, что после себя он оставил налоговую задолженность перед властями — более 40 миллионов фунтов стерлингов. Его имущества оказалось недостаточно, чтобы покрыть долги.

MINI-MBA — ваш путь к высокооплачиваемой работе. - 43%. Успейте!

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...