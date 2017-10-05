Путин рассказал анекдот про израильскую армию

Так он ответил модератору дискуссии на пленарном заседании в рамках Российской энергонедели, который обращался с вопросами преимущественно к Путину, спрашивая его о "наследии как президента России", о российской экономике. Владимир Путин перебил ведущего, не дав ему закончить очередной вопрос.





"Хотите анекдот про израильскую армию? Молодого солдата спрашивают: "Если на тебя идут, скажем, 20 террористов, что ты будешь делать?" — "Я возьму "Узи" и буду стрелять". — "Молодец, а если на тебя идут танки?" — "Я возьму гранатомет и буду защищаться". — "Молодец, а если самолеты летят, и танки идут, и еще террористы наступают?" Он говорит: "Господин генерал, а я что, один воюю в нашей армии?" И я вас хотел спросить: я что, один разве здесь на этой панели выступаю?" — сказал он.



