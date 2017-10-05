Путин рассказал анекдот про израильскую армию
5 октября 2017, 09:33
Так он ответил на вопрос о своём наследии в качестве главы государства России.
Президент России Владимир Путин пошутил насчет излишнего внимания, которое уделяется ему, рассказав анекдот о солдате израильской армии, сообщает РИА Новости.
Так он ответил модератору дискуссии на пленарном заседании в рамках Российской энергонедели, который обращался с вопросами преимущественно к Путину, спрашивая его о "наследии как президента России", о российской экономике. Владимир Путин перебил ведущего, не дав ему закончить очередной вопрос.
"Хотите анекдот про израильскую армию? Молодого солдата спрашивают: "Если на тебя идут, скажем, 20 террористов, что ты будешь делать?" — "Я возьму "Узи" и буду стрелять". — "Молодец, а если на тебя идут танки?" — "Я возьму гранатомет и буду защищаться". — "Молодец, а если самолеты летят, и танки идут, и еще террористы наступают?" Он говорит: "Господин генерал, а я что, один воюю в нашей армии?" И я вас хотел спросить: я что, один разве здесь на этой панели выступаю?" — сказал он.
На это модератор пообещал, что начнет обращаться и к другим участникам дискуссии.
Международный форум по энергосбережению и развитию энергетики "Российская энергетическая неделя" проходит с 3 по 7 октября. В нем участвуют главы крупнейших международных энергетических компаний, ведущие мировые эксперты, делегации из Японии, ОАЭ, Омана, Бангладеш и других стран, а также генсек ОПЕК Мохаммед Баркиндо.
Фото: Life.ru
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