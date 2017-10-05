Двухлетняя девочка в России задолжала за капремонт 10 тысяч рублей

Мама ребенка также получает счета, но фамилия в них указана неверно.

В Прикамье на имя двухлетней девочки на протяжении года приходили квитанции за капитальный ремонт. Общая сумма ее долга перед краевым фондом капремонта превысила 10 тысяч рублей , сообщает « , сообщает « 59.ру ».





«Дочка еще не пошла даже в детский сад, а уже имеет долг в таком размере. Начиная с первого квитка и до последнего, все были на имя двухлетнего ребенка», — рассказала мать ребенка.





По ее словам, квитанции приходят и на ее имя, но фамилия в платежном документе указана неправильно.





В краевом фонде капремонта признались, что подобные инциденты у них случаются, и несовершеннолетним действительно иногда выставляют счета за капитальный ремонт. В пресс-службе ведомства сообщили, что матери ребенка необходимо обратиться в фонд для переоформления счета.



