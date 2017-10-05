Двухлетняя девочка в России задолжала за капремонт 10 тысяч рублей
5 октября 2017, 09:39
Мама ребенка также получает счета, но фамилия в них указана неверно.
В Прикамье на имя двухлетней девочки на протяжении года приходили квитанции за капитальный ремонт. Общая сумма ее долга перед краевым фондом капремонта превысила 10 тысяч рублей, сообщает «59.ру».
«Дочка еще не пошла даже в детский сад, а уже имеет долг в таком размере. Начиная с первого квитка и до последнего, все были на имя двухлетнего ребенка», — рассказала мать ребенка.
По ее словам, квитанции приходят и на ее имя, но фамилия в платежном документе указана неправильно.
В краевом фонде капремонта признались, что подобные инциденты у них случаются, и несовершеннолетним действительно иногда выставляют счета за капитальный ремонт. В пресс-службе ведомства сообщили, что матери ребенка необходимо обратиться в фонд для переоформления счета.
Фото: 59.ru
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