Актобе должен стать источником инноваций и фактором притяжения ресурсов – Нурсултан Назарбаев

В завершение встречи Президент Казахстана пожелал жителям области здоровья, благополучия и успехов во благо процветания страны.

В среду, 4 октября, Глава государства Нурсултан Назарбаев посетил с рабочим визитом Актюбинскую область. Президент ознакомился с инфраструктурными и социально-культурными объектами, а также побывал на промышленных предприятиях региона, сообщает информационный центр «Актобе акпарат» со ссылкой на пресс-службу Президента РК.





В частности, Нурсултан Назарбаев ознакомился с работой одного из цехов актюбинского завода ферросплавов. Президенту Казахстана было доложено, что производственная мощность предприятия составляет 440 тыс. тонн ферросплавов в год, данная продукция экспортируется в КНР, страны Европы, США.









Президент ознакомился и с работой рельсобалочного завода, реализованного в рамках государственной программы индустриально-инновационного развития, где был проинформирован о текущем состоянии экспорта продукции завода в страны дальнего и ближнего зарубежья, в том числе в Узбекистан, Туркмению и Азербайджан. Завод обеспечивает своей продукцией АО «Национальная компания «Қазақстан темір жолы». Производственная мощность предприятия – 430 тыс тонн продукции в год.





Глава государства также посетил теплицу, в строительстве которой была использована передовая инновационная система Ultra-Clima. Нурсултану Назарбаеву была представлена информация о возможностях данного проекта по поставке овощей для всего региона, а также экспорту овощной продукции в страны ближнего и дальнего зарубежья. Продуктивная мощность предприятия составляет 6 тыс. тонн овощей в год. Отметим, тепличный комплекс «Greenhouse Kazakhstan» построен в рамках государственной программы индустриально-инновационного развития при поддержке АО «КазАгроФинанс».









Ознакомившись с ходом строительства быстровозводимого одноэтажного и двухэтажного кредитного жилья в массиве «Нур Актобе», Президент особо подчеркнул важность реализации жилищной программы «Нурлы жер» для населения нашей страны.





- Данная программа имеет большое значение в повышении благосостояния населения. Главная наша цель - создать необходимую инфраструктуру для комфортного проживания граждан и обеспечить их трудоустройство, - отметил Нурсултан Назарбаев.





В ходе посещения аким области Бердыбек Сапарбаев доложил Главе государства о ходе реализации государственных программ «Нурлы жол» и «Нурлы жер».









Кроме того, Глава государства осмотрел новый Центр искусств, возведенный за счет привлеченных финансовых средств АО «CNPC-Актобемунайгаз», и Академию творчества, построенную в рамках программы развития социальной ответственности бизнеса.





Нурсултан Назарбаев также осмотрел новый центр «Жұбановтар әлемі», возведенный в целях продвижения творческого наследия выдающихся личностей Казахстана Ахмета и Газизы Жубановых, а также обучения творчески одаренных детей.









Президент Казахстана был проинформирован о том, что строительство данного объекта велось за счет частных средств. В ходе посещения Глава государства осмотрел музей, посвященный жизни и творчеству Жубановых – видных деятелей искусств нашей страны.





Кроме того, Нурсултан Назарбаев встретился с представителями общественности области.





Глава государства остановился на особенностях процесса модернизации в рамках программной статьи «Рухани жангыру».









- Мир быстро меняется на глазах, и мы уже находимся среди этих изменений. Появляются новые науки, формируется новое понимание вещей. Все проводимые реформы, в том числе модернизация общественного сознания, делаются для подготовки нашего поколения к такому будущему, - сказал Президент Казахстана.









Также Нурсултан Назарбаев особо отметил, что Актобе наряду с Астаной, Алматой и Шымкентом должен стать источником инноваций и фактором притяжения производственных, финансовых и человеческих ресурсов.





- За годы независимости население Актюбинской области увеличилось в два раза. В целях увеличения этого показателя здесь строятся целые микрорайоны и необходимая инфраструктура. Создаются все условия. Продолжаем строить дома, дороги, протягивать газ и воду. Также весь Казахстан будет покрыт сетью дорог. Это и есть развитие, в том числе человеческое, - резюмировал Глава государства.









В завершение встречи Президент Казахстана пожелал жителям области здоровья, благополучия и успехов во благо процветания страны.



