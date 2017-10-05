Рано утром в Алматы, предположительно, пьяная женщина на встречной полосе устроила ДТП
5 октября 2017, 09:40
В каком состоянии на самом деле была водитель Toyota, установит медэкспертиза.
В Алматы 5 октября утром произошло два ДТП в 50 метрах друг от друга, передает Zakon.kz.
Первая авария произошла в 5.30 утра на пересечении улиц Толе би - Калдаякова. Столкнулись автомобили Volkswagen и Lada. Как рассказал водитель последней, он ехал по ул.Калдаякова в южном направлении. Подъезжая к ул.Толе би, задумался, и вместо того, чтобы посмотреть на светофор перекрестка, к которому подъезжал, посмотрел на следующий перекресток с ул.Богенбай батыра. Там горел зеленый и водитель смело поехал дальше. Получается, что поехал на красный. В это время в восточном направлении по ул.Толе би на зеленый ехал Volkswagen, который протаранил выскочившую перед ним Lada.
После столкновения Volkswagen отбросило к тротуару, а Lada опрокинулась на крышу. В аварии обошлось без пострадавших.
Спустя некоторое время, не доезжая ул.Калдякова по ул.Толе би, произошло еще одно ДТП с участием трех авто. В восточном направлении двигалась Toyota Surf. Ее водитель по неизвестной причине выехала на встречную полосу и ударила Daewoo Nexia, оторвав ей задний бампер. После этого внедорожник продолжил движение и совершил лобовое столкновение с Range Rover. Ему он оторвал передний бампер, и уже с ним проехал дальше, выехав на свою полосу. Там машина остановилась, ударившись о бордюр.
По утверждениям участников ДТП, водитель Toyota Surf была пьяна - от нее исходил стойкий запах алкоголя. У женщины был рассечен лоб. Прибывшим на место медикам пришлось долго уговаривать ее пройти осмотр.
В каком состоянии на самом деле была водитель Toyota, установит медэкспертиза.
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