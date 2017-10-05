Как этой осенью выглядеть на миллион - советы казахстанского дизайнера

Этой осенью на пике актуальности все оттенки коричневого, зеленого, серого и красного. Самые модные вещи это трикотажные платья-водолазки, брючные костюмы, пальто оверсайз, тренч с накладными карманами и сапоги-казачки.





Казахстанский дизайнер Тамара Ламанукаева в материале Zakon.kz делится секретами хорошего осеннего «лука».













«Фасоны модной в этом сезоне одежды необходимо подбирать, учитывая особенности фигуры. Для того, чтобы выглядеть на миллион не нужно тратить огромные деньги. Главное - иметь хороший вкус. Сегодня у казахстанского дизайнера можно купить пальто за 30 тыс. тенге. Это будет качественная, модная вещь, выпущенная в ограниченном тираже. Черное платье, объёмное яркое пальто, кроссовки и аксессуары, все, вы выглядите, как минимум на полмиллиона», - считает Ламанукаева.









Дизайнер считает своей миссией не только прививать хороший вкус, но и отучать людей носить фейки - кричащие псевдо Louis Vuitton, Givenchy и Gucci - это не комильфо.













«Можно обратить внимание на масс маркет, - продолжила Тамара. - При выборе одежды уделяйте внимания качеству. Обычное черное пальто, подчеркнутое правильно подобранными аксессуарами, может сделать ваш образ выигрышным. Обилие украшений, ярких цветов, пусть даже дорогих вещей, не есть показатель вкуса. Чем ярче вещь, тем она должна быть качественнее и дороже. Я придерживаюсь стиля минимализм, поэтому стразы и прочие украшения не приемлю».





Как признается дизайнер, мода модой, но в первую очередь нужно думать о здоровье. Поэтому осенью нужно одеваться тепло, мягко и сухо. Осенние дожди еще никто не отменял. Поэтому можно обратить внимание на красивую резиновую обувь, дождевики и зонты.













Что касается принтов, то цветущая растительность продолжает быть на пике популярности, будь то вышивка, аппликация или рисунок. От чего в этом сезоне нужно отказаться, так это от звериного принта, говорит дизайнер. Скажите нет!: зебре, леопарду и прочему анимализму в одежде.









О модных тенденциях сезона в мире мужской моды расскажем позже…







