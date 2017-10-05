В ЮКО состоятся выборы депутатов местных маслихатов

В Южно-Казахстанской области работы по подготовке к выборам депутатов местных маслихатов ведутся поэтапно, в соответствии с требованиями Конституционного закона. Политическое мероприятие, назначенное областной избирательной комиссией, состоится 29 октября 2017 года.

Об этом сегодня на прошедшей пресс-конференции в Региональной службе коммуникаций сообщил председатель областной избирательной комиссии А.Умиралиев, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акимата ЮКО.

По словам председателя, всего в депутаты маслихатов было выдвинуто 42 кандидата, из них зарегистрированы 38 кандидатов. Оставшиеся 4 кандидата несвоевременно сдали в окружные комиссии необходимый пакет документов, соответствующий требованиям конституционного закона «О выборах в Республике Казахстан».

«Если рассматривать кандидатов по партийной принадлежности, то от партии «Нур Отан» зарегистрировано 7 кандидатов, от политической партии «Ак-Жол» зарегистрирован 1 кандидат. Вместе с тем, 21 кандидат не указали партийность, а 9 - это беспартийные кандидаты», - сказал А.Умиралиев.

Отметим, выборы депутатов маслихатов пройдут в 7 округах. Выборы в областной маслихат пройдут в 4 округах. В частности, выборы пройдут в избирательных округах №11, №35 г. Шымкент и №49, №50 в Шардаринском районе. В городской маслихат - 2 округа (№22 в г. Шымкент, №7 в г.Туркестан). Выборы в районный маслихат пройдут в избирательном округе №22 Сарыагашского района. Также в областной маслихат зарегистрированы 23 кандидата, в городской маслихат - 12 кандидатов, а в районный маслихат - 3 кандидата.

Стоит отметить, самым молодым кандидатом в областной маслихат является житель города Шымкент Темирбаев Жангали Бахтиярович. Ему 21 год. Самый пожилой кандидат от городского избирательного округа №7 - Жаркынбеков Сарсенбек Мубаракович, которому 64 года.

Напомним, 3 октября 2017 года в 24:00 часов завершена регистрация кандидатов, а с 4 октября начались предвыборные агитационные мероприятия отдельных кандидатов.