Назарбаев настаивает на активном развитии Актобе

Президент Казахстана посетил с визитом Актобе, последним пунктом стало посещение центра «Жұбановтар әлемі». Об этом сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Нурсултан Назарбаев осмотрел новый центр «Жұбановтар әлемі», возведенный в целях продвижения творческого наследия выдающихся личностей Казахстана Ахмета и Газизы Жубановых, а также обучения творчески одаренных детей.

Президент Казахстана был проинформирован о том, что строительство данного объекта велось за счет частных средств.

В ходе посещения Глава государства осмотрел музей, посвященный жизни и творчеству Жубановых - видных деятелей искусств нашей страны.

Кроме того, Нурсултан Назарбаев встретился с представителями общественности области.

Глава государства остановился на особенностях процесса модернизации в рамках программной статьи «Рухани жангыру».

- Мир быстро меняется на глазах, и мы уже находимся среди этих изменений. Появляются новые науки, формируется новое понимание вещей. Все проводимые реформы, в том числе модернизация общественного сознания, делаются для подготовки нашего поколения к такому будущему, - сказал Президент Казахстана.

Также Нурсултан Назарбаев особо отметил, что Актобе наряду с Астаной, Алматы и Шымкентом должен стать источником инноваций и фактором притяжения производственных, финансовых и человеческих ресурсов.

- За годы независимости население Актюбинской области увеличилось в два раза. В целях увеличения этого показателя здесь строятся целые микрорайоны и необходимая инфраструктура. Создаются все условия. Продолжаем строить дома, дороги, протягивать газ и воду. Также весь Казахстан будет покрыт сетью дорог. Это и есть развитие, в том числе человеческое, - резюмировал Глава государства.

В завершение встречи Президент Казахстана пожелал жителям области здоровья, благополучия и успехов во благо процветания страны.