СВМДА: в чем ценность для Азии и для Казахстана?

Эта дата – отличный повод посмотреть, что мы получили в итоге: эффективную площадку для продвижения региональной безопасности или недееспособную «пустышку».





Азия: кризис взаимодействия и доверия





Последние новости с Азиатского континента совсем не радуют мировую общественность. Все очевиднее, что Азия остро нуждается в новой архитектонике безопасности. В первую очередь, это, конечно, касается Корейского полуострова, где на новый виток выходит конфликт между США и Северной Кореей, переросший еще и в личную неприязнь между лидерами с необычными прическами: Дональдом Трампом и Ким Чен Ыном. Нужно понимать, что Северная Корея – это далеко не Афганистан или даже Ирак. Обладая огромной военной группировкой, эта страна располагает серьезным союзником в лице Китая, которая является одной из мировых держав.





Не менее острыми являются конфликты в Южно-Китайском море, где тесно сплелись противоречия между рядом государств и их могучих союзников. Борьба за стратегические проливы и богатые глубоководные шельфы уже приводит к обстрелу кораблями друг друга из водяных пушек. Пока пушки только водяные…





Причем, ситуация с безопасностью в Азии такова, что многие проблемы вспыхивают буквально внезапно для всего мира. Так, например, заставивший заговорить весь мир конфликт в провинции Ракхайн/Аракан в Мьянме (Бирма) между мусульманами рохинджа и бирманскими буддистами. Или чего стоили новости двухмесячной давности о драках пограничников между двумя миллиардными странами Китаем и Индией. Стоит заметить, что и та и другая страна является ядерной державой с развитой военной инфраструктурой доставки ядерного оружия.





И это без упоминания застарелых азиатских конфликтов, таких как Индия-Пакистан за провинцию Кашмир, Япония-Китай за острова Сенкаку/Дяоюйдао, противоречия между Камбоджей и Таиландом за храмовые комплексы Прэахвихеа и Та Моан Тхом. И не говоря уже о Ближнем Востоке с его буквально охапкой всевозможных конфликтов, из которых не покидают новостные страницы война в Сирии, война в Йемене, конфликты в Афганистане, арабо-израильские конфликты и многие другие.





Все эти конфликты имеют особую склонность к обострению в силу того, что старые механизмы их разрешения уже не работают, а новые – еще не сформировались.





В последние десятилетия государства Азии, несмотря на впечатляющие экономические и технологические достижения, становятся все более уязвимыми к различного рода вызовам безопасности: от очевидных военно-политических угроз до проблем в таких сферах, как экология, миграция, религиозные противоречия, организованная преступность и терроризм. Причем с учетом того, что в современном мире взаимосвязь государств становится все теснее, проблемы одной или двух стран неизбежно влияют на весь расклад в микро- или макрорегиональном разрезе. Отгородиться становится все сложнее.





Самый оптимальный и одновременно самый непростой путь разрешения таких противоречий проходит через стол переговоров. И что крайне важно, в современном мире двусторонним форматом ограничиться становится все труднее. Беда в том, что в Азии налицо нехватка крупных неаффилированных площадок, в рамках которых страны могли бы без ненужного давления или каких-либо директив вырабатывать совместные решения тех или иных проблем. Практически единственной подобной платформой сегодня является Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии, или СВМДА.





Работающий форум или «пустышка»?





Предложение об учреждении СВМДА было озвучено Казахстаном ровно 25 лет назад, 5 октября 1992 года. Авторство идеи сформировать в Азии всеобъемлющий механизм выработки и согласования позиций стран по ключевым вопросам безопасности в самом широком ее понимании принадлежало, как известно, Нурсултану Назарбаеву, предложившему проект в ходе заседания 47-й сессии Генассамблеи ООН.





СВМДА – уникальная для Азии структура с довольно непривычным для многих форматом работы. Отсутствие директивности, жестких требований к участию и строго оформленной системы взаимодействия создают впечатление «пустышки» у аналитиков, привыкших к альянсам, «дружбе против кого-то» и обязательному набору конкурирующих интересов в тех или иных организациях.





Следствием подобной непривычности СВМДА нередко становится неочевидность его востребованности и эффективности для государств региона, что подчас приводит к довольно сдержанному восприятию перспектив форума. На самом же деле, эффективность и важность подобной структуры – и для Азии, и для самого Казахстана – за прошедшие четверть века становится все более отчетливой.





В первую очередь, необходимо понимать, что же побуждает Казахстан занимать такую активную позицию и продвигать СВМДА. Ведь Центральная Азия сегодня выглядит по большому счету своеобразным островом стабильности в океане международных страстей.





Казахстан, получив 25 лет назад статус независимого государства, имел все основания придавать особое значение проблемам безопасности и заботиться о том, чтобы все проблемы в регионе разрешались за столом переговоров в рамках единых и приемлемых для всех сторон механизмов.





Это было связано, с одной стороны, с тем, что общая ситуация в Азии, да и во всем мире, в начале 1990-х годов особой стабильностью не отличалась. Ряд серьезных межгосударственных конфликтов; размытие традиционных сдерживающих факторов, возникшее в результате прекращения Холодной войны; неурегулированность ряда пограничных вопросов; внутренняя нестабильность в государствах региона. Было очевидно, что разрешить такие противоречия быстро не представляется возможным, и многие из них, к слову, сохраняются и до сегодняшнего дня. Однако возможность сформировать механизмы обсуждения общих проблем и выработать единые меры доверия, которые работали бы, несмотря на противоречия, и даже находились бы «над ними», - это было посильной, хоть и сложной задачей. Успешным примером была, к примеру, Европа, где проблемы безопасности решались и решаются исключительно в формате регулярных обсуждений и согласований.





Другим фактором, определившим важность создания СВМДА для Казахстана, стало положение нашей страны после обретения независимости. Казахстан, будучи молодым государством, попадающим в зону интересов таких крупных игроков, как Россия, Китай и США, а также ряда мусульманских стран, имел все основания стремиться к получению большей самостоятельности и скорейшему приобретению статуса полноправного участника международных отношений в Азии. Причем, в таких условиях стремление обрести в регионе действующую площадку по «наведению мостов» в важнейших сферах было более чем объяснимо.





Кроме того, добровольно отказавшись от ядерного потенциала и инициировав закрытие Семипалатинского полигона, Казахстан, с одной стороны, взял на себя особую ответственность в строительстве безъядерной зоны в регионе, а с другой, - стал более уязвим к тем или иным проявлениям нестабильности в и так неспокойном окружении.





Переговорная площадка





Все эти факторы показывают значимость форума СВМДА для Казахстана, который на протяжении последних 25 лет именно в формате кропотливой дипломатической работы на всех доступных площадках смог достичь самых впечатляющих в регионе успехов на внешнеполитическом направлении. Для нас самыми значимыми из них являются именно успехи по разрешению тех или иных региональных конфликтов в процессе мирного диалога.





Кстати, парад успешных дипломатических «миротворческих операций» Казахстана связан именно с СВМДА. На первом саммите глав-государств членов Совещания, проходившем в июне 2002 года в Алматы, присутствовали руководители Индии и Пакистана. На тот момент отношения между этими государствами находились в стадии серьезнейшего обострения и многие говорили о высокой вероятности вооруженного конфликта. И именно тогда в Казахстане на полях СВМДА главы Индии и Пакистана Атал Ваджпаи и Первез Мушарраф смогли возобновить переговоры и сохранить мир между своими странами.





В числе других «миротворческих проектов» Казахстана по организации переговорных форматов: Астанинский процесс для Сирии, предоставление площадки для обсуждения иранской ядерной программы в 2013 году, вклад в нормализацию российско-турецких отношений в 2015 году…





СВМДА сегодня





Иными словами, Астана усилиями своих дипломатов постоянно показывает, что даже самые сложные и опасные конфликты в регионе могут быть разрешены в формате приемлемой для всех сторон переговорной площадки.

Задача же состоит в том, чтобы такие переговоры перешли на регулярную основу, противоречия разрешались в самой начальной стадии их возникновения, а по потенциальным проблемным участкам государства Азии постоянно сверяли позиции и наращивали потенциал взаимодействия.





Востребованность и усилия казахстанской стороны привели к тому, что в итоге СВМДА начала свое существование и на сегодня, несмотря на первоначальный скепсис и неизбежные трудности становления, представляет собой сильный форум, к которому в качестве постоянных участников подключились 26 государств региона. Не раз подчеркивалось, что на долю всех членов СВМДА приходится более 90% территории и населения всей Азии. Сейчас восемь стран и пять международных организаций, в том числе и ООН, имеют при СВМДА статус наблюдателей.





При этом очень важно отметить то, что сотрудничество с ООН проходит не формально, а по целому ряду конкретных направлений. Те или иные подразделения СВМДА сотрудничают с такими специализированными агентствами ООН, как ЭСКАТО (Экономическая и социальная комиссия для Азии и Тихого океана), УНП ООН (Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности), РЦПД ООН (Региональный Центр ООН по Превентивной Дипломатии). Кроме того, активно идет взаимодействие с действующими региональными организациями, такими, как ШОС, ОБСЕ, ОЭС и т.д.





За годы существования СВМДА три государства поочередно занимали пост председателя: Казахстан, Турция и с 2014 года по настоящее время КНР.





Концепция работы СВМДА сегодня проходит по пяти магистральным направлениям: военно-политическое взаимодействие, борьба против новых вызовов и угроз, включая терроризм, незаконный оборот наркотиков, транснациональную преступность и торговлю людьми, а также экономическое, экологическое и человеческое измерение.





Китайский фактор





В итоге сегодня можно с уверенностью констатировать: Казахстан предложил актуальную и востребованную площадку. Примечательно, что эту идею подхватили другие ведущие страны региона, в частности Китай, который, как уже указывалось, сейчас занимает пост председателя СВМДА.





Саммит СВМДА, прошедший в мае 2014 года в Шанхае, стал самым крупным и помпезным из всех ранее проходивших встреч в рамках Совещания. В его работе приняли участие делегации из 40 стран и международных организаций. Именно на этом саммите лидер КНР Си Цзиньпин заявил, что СВМДА «должно стать площадкой для обсуждения безопасности и сотрудничества во всей Азии так, чтобы на этой основе можно было создать новую архитектуру региональной безопасности и сотрудничества». Более того, Си Цзиньпин отметил тогда, что азиатские народы должны «самостоятельно осуществлять все дела и разрешать все проблемы», которые возникают в Азии, а также поддерживать безопасность в регионе.





Несмотря на то, что, говоря откровенно, Китай на тот момент использовал площадку СВМДА как платформу для продвижения собственного видения азиатской безопасности, идеи, обсуждавшиеся на полях саммита, имели новаторский характер, и многие форматы взаимодействия получили серьезный импульс развития.





На последней министерской встрече СВМДА, состоявшейся 28 апреля 2016 г. в г. Пекине, Си Цзиньпин подчеркнул важность дальнейшего укрепления регионального сотрудничества для обеспечения общей, неделимой, всеобъемлющей и устойчивой безопасности, в том числе через механизмы и институты СВМДА.





За почти три года, с тех пор как Китай принял председательство, были созданы такие новые институты, как Молодежный совет СВМДА, Деловой совет СВМДА, Неправительственный форум и Форум аналитических центров. В последнее время развивается координация мер доверия в области сельского хозяйства, финансов и экологии и активно поддерживает другие государства-члены в осуществлении МД в других областях.





И здесь важно понимать, что очевидным успехом казахстанской дипломатии стало то, что удалось заинтересовать идеей СВМДА такого серьезного глобального игрока, как Китай. До этого Пекин не участвовал в крупных азиатских структурах по безопасности и остро нуждался в площадках, инициатором которых был бы не он сам, а третьи страны. В результате у СВМДА появился не единственный драйвер в лице Казахстана, а несколько. И это, как мы видим, дало организации второе дыхание.





Европейская безопасность, которая сегодня является эталоном региональной безопасности, началась с диалога. Азия нуждается в таком же диалоге. И СВМДА – один из тех самых механизмов, который дает возможность сесть всем участникам за стол переговоров, почувствовать азиатское единение, несмотря на все противоречия.





Адиль Каукенов



