В столице наблюдается острый дефицит специалистов в поликлиниках

Руководитель управления здравоохранения Камалжан Надыров в прямом эфире программы «Городская среда» на радио «Астана» сообщил, что в столице наблюдается острый дефицит таких специалистов как детский кардиолог, невропатолог, окулист, травматолог, передает корреспондент передает корреспондент Елорда Инфо





«Есть в городских клиниках сложности с кадровым обеспечением. Мы проанализировали насколько обеспечены профильными специалистами, сделали для себя так называемую карту обеспеченности специалистами. Сегодня в городе отмечается не хватка таких специалистов как детский кардиолог, эндокринолог невропатолог, окулист, травматолог. Для взрослого населения не хватает ЛОР врачей, окулистов, эндокринологов», — сказал Камалжан Надыров.





Он также добавил, что есть определенный отток специалистов с городских учреждений в частные и республиканские медицинские организации, где заработная плата более конкурентоспособная. Управление здравоохранения разрабатывает программу, которая должна повысить статус врачей городских учреждений и поможет решить социальные проблемы медперсонала.





«Стоит задача сделать работу столичных врачей более престижной, для этого акиматом сейчас рассматривается возможность обеспечения жильем медицинских работников, в том числе с применением механизмов ГЧП. Сейчас порядка 4000 сотрудников нуждается в жилье. Это острая проблема, если мы решим хотя бы эту проблему, то профессия врача станет более привлекательной в столице. Если смотреть в глубь проблемы, то тут надо понимать, что заработная плата напрямую связана с теми тарифами, которые на сегодня сложились в системе здравоохранения и в качестве управления ресурсами клиник в целом. Наше здравоохранение недофинансировано. Внедрение системы обязательного социального медицинского страхования помогла бы решить ряд проблем, в том числе и вопросы достойной оплаты труда», — добавил он.



