Названо число жертв в случае возможного ядерного удара КНДР по Токио и Сеулу

Ядерный удар Северной Кореи по Сеулу и Токио может привести к гибели более двух миллионов человек

В сентябре американские военные аналитики подсчитали, что в случае возникновения вооруженного конфликта между США и КНДР его жертвами ежедневно будут становиться около 20 тысяч мирных жителей в Южной Корее.





«Слишком много американцев считают, что война с Северной Кореей будет похожа на вторжение в Ирак или Афганистан или боевые действия в Ливии или Сирии, но это будет совсем по-другому», — заявил генерал Роб Гивенс, прослуживший четыре года в Южной Корее.





26 сентября председатель объединенного комитета начальников штабов американский генерал Джозеф Данфорд заявил, что Северная Корея построит межконтинентальную баллистическую ракету с ядерной боеголовкой, способную нанести удар по США, «в ближайшее время». По его мнению, КНДР в настоящее время представляет собой самую большую, самую неотложную угрозу для Соединенных Штатов.