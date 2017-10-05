Названо число жертв в случае возможного ядерного удара КНДР по Токио и Сеулу
5 октября 2017, 10:11
Согласно наихудшему варианту, одномоментно погибнет 2,1 миллиона человек.
Ядерный удар Северной Кореи по Сеулу и Токио может привести к гибели более двух миллионов человек, сообщает Lenta.ru.
Как сообщает сайт 38 North, оценки экспертов основываются на том, что Пхеньян обладает 25 ядерными боеголовками для баллистических ракет и использует их все против Южной Кореи и Японии одновременно. Определена и мощность боеголовок — от 15 до 250 килотонн. Согласно наихудшему варианту, одномоментно погибнет 2,1 миллиона человек, различного рода увечья получат до 7,7 миллионов.
В сентябре американские военные аналитики подсчитали, что в случае возникновения вооруженного конфликта между США и КНДР его жертвами ежедневно будут становиться около 20 тысяч мирных жителей в Южной Корее.
«Слишком много американцев считают, что война с Северной Кореей будет похожа на вторжение в Ирак или Афганистан или боевые действия в Ливии или Сирии, но это будет совсем по-другому», — заявил генерал Роб Гивенс, прослуживший четыре года в Южной Корее.
26 сентября председатель объединенного комитета начальников штабов американский генерал Джозеф Данфорд заявил, что Северная Корея построит межконтинентальную баллистическую ракету с ядерной боеголовкой, способную нанести удар по США, «в ближайшее время». По его мнению, КНДР в настоящее время представляет собой самую большую, самую неотложную угрозу для Соединенных Штатов.
Фото: Илья Питалев / РИА Новости
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