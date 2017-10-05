В Японии зафиксировано необычное природное явление
5 октября 2017, 10:30
В небе образовалось воронкообразное облако.
В небе над городом Дзёэцу в японской префектуре Ниигата появилось облако в форме змеи, сообщает RT.
По данным издания Daily Mail, в небе образовалось воронкообразное облако.
Отмечается, что местные жители были «поражены» необычным природным явлением.
Подобные воронкообразные облака могут перерасти в торнадо, если достигнут поверхности земли или воды.
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