Бородюк о прилете в Румынию на узбекском самолете: главное – долетели нормально

Главный тренер сборной Казахстана по футболу Александр Бородюк не видит ничего предосудительного в том, что его подопечные прибыли в Румынию на матч с местной сборной отборочного цикла чемпионата мира на самолете с надписью "Узбекистан".





Прибытие сборной Казахстана в Румынию на узбекском борте вызвало накануне ажиотаж в казахстанских СМИ, которые предположили, что таким образом сборная Казахстана пытается "напугать" румынов (сборная Узбекистана располагается на 69-й строчке рейтинга ФИФА, Румыния — на 41-й, Казахстан в этом рейтинге идет на 126-й позиции).





Между тем в самой сборной это объяснили тем, что казахстанские авиакомпании просто не выполняют чартерные рейсы на большие расстояния, в связи с чем национальной команде и пришлось обратиться к помощи соседей.





"Очень важно, что полет был хороший, очень профессиональный экипаж. Мы все живы и здоровы, нормально долетели до Бухареста. Я ничего в этом такого не вижу. Конечно, можно из ничего сделать новость. Это уже зависит от самих журналистов, которые преподают такую информацию. Однако я бы не хотел делать на этом акцент. Самое главное, что мы долетели. Экипаж сделал все, чтобы полет был нормальным", — заявил Бородюк на предматчевой пресс-конференции вечером во вторник.

Касаясь предстоящей игры, он выразил надежду на то, что зрители увидят качественный футбол, несмотря на то, что обе сборные потеряли шансы на борьбу за путевку в финальную стадию чемпионата мира в России в 2018 году. Казахстан располагается на последнем месте группы E с двумя очками за два тура до окончания отбора, Румыния — на четвертом с 9 баллами. Количество очков у сборных, ведущих борьбу за одну прямую путевку на мундиаль и за еще одно место, дающее право на участие в стыковых матчах, где будут разыгрываться дополнительные путевки в Россию, составляет 16 и более очков.

"И сборной Румынии, и Казахстана есть что доказывать своим болельщикам. Наверное, смена тренера у румын как-то повлияет на игру. Надеюсь, что увидим хороший футбол", — сказал Бородюк.

Федерация футбола Румынии 22 сентября этого года назначила на пост главного тренера сборной Космину Контру, для которого матч с Казахстаном будет дебютным в качестве наставника национальной команды. Контра, который первый матч этих сборных, прошедший в Астане в ноябре прошлого года и завершившийся нулевой ничьей, видел в видеозаписи, заявил, что казахстанская команда состоит из физически хорошо готовых игроков, а потому способна создать его подопечным много проблем в предстоящей в Плоешти игре.

Источник: Sputnik Казахстан