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В Кыргызстане задержан боевик, прошедший подготовку в Сирии

5 октября 2017, 10:47

Задержанный водворен в СИЗО ГКНБ.

В Кыргызстане задержан боевик, прошедший диверсионно-террористическую подготовку в Сирии, сообщает Knews.kg.

По данным госкомитета национальной безопасности КР, им оказался А.А., 1994 года рождения, уроженец Джалал-Абадской области.

«Установлено, что в 2012 году А.А. прошел диверсионно-террористическую подготовку в одном из лагерей боевиков в Сирии и принимал участие в боевых действиях против правительственных войск. По указанию главарей МТО, А.А. прибыл в Кыргызстан и стал активно готовиться к совершению диверсионно-террористических акций, находясь в режиме ожидания», – говорится в сообщении.

Следственными органами ГКНБ возбуждено уголовное дело. Задержанный водворен в СИЗО ГКНБ. Ведется следствие.

Фото: knews.kg

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