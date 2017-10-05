Курс доллара достиг своего максимума в этом году
5 октября 2017, 11:19
В обменниках курс доллара составляет 345,5-346,5 тенге. А рубль продают по 6-6,05 тенге.
По итогам утренней торговой сессии на Казахстанской фондовой бирже (KASE) средневзвешенный курс доллара США составил 344,88 тенге за доллар (+1,27 тенге), сообщает Zakon.kz.
При этом минимальная сделка прошла по цене 343,90 тенге за доллар, максимальная - 345,37 тенге за доллар. Объем торгов достиг 120,850 млн долларов (+84 250 тыс. USD).
В торгах приняли участие 24 члена валютного рынка KASE.
По данным Kurs.kz, в обменниках курс доллара составляет 345,5-346,5 тенге. А рубль продают по 6-6,05 тенге.
Цена на нефть марки Brent по состоянию на 11.03 по времени Астаны составила 55,83 доллара за баррель.
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