Курс доллара достиг своего максимума в этом году

В обменниках курс доллара составляет 345,5-346,5 тенге. А рубль продают по 6-6,05 тенге.

По итогам утренней торговой сессии на Казахстанской фондовой бирже (KASE) средневзвешенный курс доллара США составил 344,88 тенге за доллар (+1,27 тенге), сообщает Zakon.kz.





При этом минимальная сделка прошла по цене 343,90 тенге за доллар, максимальная - 345,37 тенге за доллар. Объем торгов достиг 120,850 млн долларов (+84 250 тыс. USD).





В торгах приняли участие 24 члена валютного рынка KASE.





По данным Kurs.kz, в обменниках курс доллара составляет 345,5-346,5 тенге. А рубль продают по 6-6,05 тенге.





Цена на нефть марки Brent по состоянию на 11.03 по времени Астаны составила 55,83 доллара за баррель.



