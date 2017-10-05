ГПК предусматривает возможность пересмотра вступивших в законную силу судебных актов

Институт пересмотра судебных актов по вновь открывшимся или новым обстоятельствам, является дополнительной гарантией справедливого правосудия и законности в гражданском судопроизводстве.

В соответствии с п. 2 ст. 13 Конституции РК каждому гарантируется судебная зашита его прав и свобод, в том числе и на возможность пересмотра судебного акта.

Гражданский процессуальный кодекс предусматривает возможность пересмотра вступивших в законную силу судебных актов не только в вышестоящих судебных инстанциях, но и по вновь открывшимся или новым обстоятельствам.

В соответствии с Концепцией правовой политики Республики Казахстан на период с 2010 по 2020 годы, утвержденной Указом Президента Республики Казахстан от 24 августа 2009 года № 858, гражданское процессуальное право призвано обеспечивать доступность правосудия, максимальную реализацию прав участников гражданского судопроизводства, своевременную защиту и восстановление нарушенных прав и свобод личности, интересов общества и государства.

Главой государства на VI съезде судей Республики обозначены приоритетные направления развития судебной системы, в том числе гражданского процессуального законодательства.

Введенным в действие с 1 января 2016 года новым ГПК РК внесен ряд изменений в нормы, касающиеся пересмотра судебных актов. Вступившие в законную силу судебные акты могут быть пересмотрены не только по вновь открывшимся, но и по новым обстоятельствам.

Основной целью разработки и принятия ГПК является обеспечение эффективной судебной зашиты конституционных прав и свобод граждан путем дифференциации сроков и порядка рассмотрения разных по своей сложности дел, детальной регламентации полномочий судьи, прав и обязанностей участников судопроизводства, совершенствования применения примирительных процедур и альтернативных способов разрешения споров, дебюрократизации гражданского судопроизводства, обеспечения эффективного использования технических средств в деятельности судов, а также путем решения организованных проблем в деятельности специализированных судов. Порядок производства по пересмотру судебных актов по вновь открывшимся или новым обстоятельствам регламентирован главой 55 ГПК.

Под вновь открывшимися обстоятельствами понимаются существовавшие на момент принятия судебного акта существенные для дела обстоятельства. К ним относятся:

-установленные вступившими в законную силу приговором, постановлением суда, постановлениями государственных органов и должностных лиц, осуществляющих функции уголовного преследования, заведомо ложные показания свидетеля, заведомо ложное заключение эксперта, заведомо неправильный перевод, подложность документов либо вещественных доказательств, повлекшие за собой постановление незаконного либо необоснованного решения;

-установленные вступившими в законную силу приговором, постановлением суда, постановлениями государственных органов и должностных лиц, осуществляющих функции уголовного преследования, уголовные правонарушения сторон, других лиц, участвующих в деле, либо их представителей или уголовные правонарушения судей, совершенные при рассмотрении данного дела;

-отмена решения, приговора, определения или постановления суда либо постановления иного государственного органа, послужившего основанием к вынесению данного решения, определения или постановления.

Данный перечень вновь открывшихся обстоятельств является исчерпывающим и закреплен в п. 2 ст. 455 ГПК РК. Перечень обстоятельств, являющихся основанием для пересмотра вступившего в законную силу судебного акта, существенно расширен в основном за счет законодательного закрепления нового для гражданского процесса понятия новых обстоятельств.

Существенным изменением в данной стадии гражданского судопроизводства в ГПК является введение в законодательство понятия «новые обстоятельства».

Статья закона, включающая основания пересмотра, дополнена перечнем оснований для пересмотра решений, определений и постановлений по новым обстоятельствам. Под новыми обстоятельствами понимаются такие юридические факты, которые возникли после вступления в законную силу судебного акта, но которые имеют существенное значение для правильного разрешения ранее рассмотренного дела.

К ним законодатель относит: отмену судебного акта, имевшего преюдициальное значение при рассмотрении и разрешении дела; вступившее в законную силу решение суда о признании недействительной сделки, на основании которой был вынесен судебный акт; признание Конституционным Советом Республики Казахстан неконституционными законов и иных нормативных правовых актов с применением которых вынесен судебный акт.

Согласно ст.63 ГПК доказательствами по делу являются полученные законным способом сведения о фактах, на основе которых суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения сторон, а также иных обстоятельств, имеющих значение для правильного рассмотрения и разрешения дела. Если доказательство не было представлено стороной при рассмотрении дела, то это расценивается как процессуальное упущение стороны. После вынесения судебного акта представление стороной доказательства в обоснование предъявленного иска, которое у нее находилось, расценивается как представление нового доказательства, но не доказательства в обоснование вновь открывшегося или нового обстоятельства.

Существенность вновь открывшегося или нового обстоятельства выражается в том, что их учет влечет или может повлечь необходимость применения иной нормы материального закона, которая была применена судом при рассмотрении дела. При пересмотре гражданского дела по вновь открывшимся обстоятельствам предположение о судебной ошибке отсутствует, а существует предположение о существовании ранее неизвестных стороне обстоятельств, которые по своему содержанию являются существенными и могут влиять на выводы суда о правах и обязанностях сторон спорного материально-правового отношения. Такие обстоятельства существовали объективно, но не были сообщены суду по независящим от воли сторон причинам.

Поскольку возникли обстоятельства, существенно влияющие на сделанные судом правовые выводы в применении норм закона и полноту исследования указанных сторонами обстоятельств должен сделать суд, рассмотревший дело.

Заявление о пересмотре решения, определения или постановления по вновь открывшимся или новым обстоятельствам подается сторонами, другими лицами, участвующими в деле, или прокурором в суд, вынесший решение, определение или постановление, в течение трех месяцев со дня установления обстоятельств, служащих основанием для пересмотра. Трехмесячный срок является процессуальным сроком, то есть сроком, установленным законом для совершения процессуального действия в гражданском судопроизводстве. Заявление подписывается лицом, подающим заявление, или его уполномоченным представителем. Лицо, подающее заявление, обязано направить другим лицам, участвующим в деле, копии заявления и приложенных документов, которые у них отсутствуют.

Заявление, поданное с соблюдением требований, предъявляемых к его форме и содержанию, рассматривается путем вынесения определения о его принятии в производство соответствующего суда.

Если суд придет к выводу о существовании вновь открывшихся или новых обстоятельств, имеющих существенное значение для дела, то выносит определение об отмене всех состоявшихся по делу судебных актов и назначает дату и время для рассмотрения гражданского дела по существу.

Определение об отмене судебного акта по вновь открывшимся или новым обстоятельствам обжалованию и опротестованию не подлежит. Доводы о несогласии с определением могут быть включены в апелляционную или кассационную жалобы.Отмена судебного акта по вновь открывшимся или новым обстоятельствам означает, что юридически судебный акт не существует, а рассмотрение дела в суде соответствующей инстанции начинается заново. Это означает, что лица, участвующие в деле, вправе совершать в суде соответствующей судебной инстанции те процессуальные действия и нести те процессуальные обязанности, которые присуши судебной инстанции.

Судья Бостандыкского районного суда г.Алматы,

Нурмаханбетов Нурлан Тореханулы