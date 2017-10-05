Настоящее фиаско казахстанского хоккеиста попало на видео

Спортсмен нелепо упал, споткнувшись при выходе на лед.

На своей странице в Twitter хоккейный клуб «Динамо» разместил видео нелепого падения казахстанского хоккеиста, передает передает Zakon.kz





Форвард Талгат Жайлауов выступает за команду "Барыс".





К видео оставили подпись: Вы еще не видели, как выглядит настоящее фиаско!













Фото с сайта vesti.kz

Жайлауов выходил со скамейки штрафников и клюшкой зацепился об двери.