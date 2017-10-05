Настоящее фиаско казахстанского хоккеиста попало на видео

5 октября 2017, 11:30

Спортсмен нелепо упал, споткнувшись при выходе на лед.

На своей странице в Twitter хоккейный клуб «Динамо» разместил видео нелепого падения казахстанского хоккеиста, передает Zakon.kz.

Форвард Талгат Жайлауов выступает за команду "Барыс".

К видео оставили подпись: Вы еще не видели, как выглядит настоящее фиаско!


Жайлауов выходил со скамейки штрафников и клюшкой зацепился об двери.

Фото с сайта vesti.kz

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