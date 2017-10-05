Настоящее фиаско казахстанского хоккеиста попало на видео
5 октября 2017, 11:30
Спортсмен нелепо упал, споткнувшись при выходе на лед.
На своей странице в Twitter хоккейный клуб «Динамо» разместил видео нелепого падения казахстанского хоккеиста, передает Zakon.kz.
Форвард Талгат Жайлауов выступает за команду "Барыс".
К видео оставили подпись: Вы еще не видели, как выглядит настоящее фиаско!
Жайлауов выходил со скамейки штрафников и клюшкой зацепился об двери.
Вы еще не видели, как выглядит настоящее фиаско! @khl@AstanaBaryspic.twitter.com/wW1IjQj4sL— ХК Динамо-Минск (@hc_dinamominsk) 4 октября 2017 г.
Фото с сайта vesti.kz
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