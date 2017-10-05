Малик Мурзалин назвал причины неудач «Окжетпеса»

Аким Акмолинской области встретился с коллективом футбольного клуба, а также болельщиками кокшетауской команды, передает МИА «Казинформ»





Болельщики высказали недовольство игрой футболистов и работой тренеров, но подчеркнули, что продолжают верить в команду и пожелали клубу побед в оставшихся пяти матчах.









«В первую очередь я выражаю благодарность всем болельщикам за поддержку. Во-вторых, замечу, что команда не оправдала наших надежд и доверия по ходу сезона. В связи с этим, нам пришлось распрощаться с руководством клуба. Такое положение дел не может быть постоянным. Поэтому, мы вынуждены провести определенные реформы, направленные на перезагрузку клуба и развитие футбола в регионе», - отметил, в свою очередь, глава региона.









Мурзалин назвал причины неудач «Окжетпеса». По его словам, в первую очередь, это неэффективный менеджмент и слабая селекционная работа клуба. Аким области и болельщики сошлись во мнении, что «Окжетпес» достоин большего, к примеру, в прошлом сезоне «синегорцы» заняли 5-е место по итогам Чемпионата Казахстана. Это лучший результат в истории кокшетауского клуба. И сейчас, необходимо возвращать утраченные позиции, создавать комплексные условия для прогресса футбола в регионе.









Напомним, 15 октября, в рамках матча 30-го тура Чемпионата Казахстана, футбольный клуб «Окжетпес» принимает на своем поле команду Тараза. После 28-ми матчей кокшетауцы набрали лишь 21 очко, и располагаются на последней 12-й строчке турнирной таблицы Премьер-лиги. При этом, «Окжетпес» имеет две перенесенные игры в запасе. Также понижение в классе грозит уральскому «Акжайыку» и «Актобе».







