В Арыси завод по переработке томатов начнет выпускать томатную пасту

Томатоперерабатывающий завод ТОО «Агрофирма Жаңа Ақдала» в Арысе ежедневно перерабатывает 400-500 тонн томатов и производит около 70 тонн томатного концентрата. Отметим, завод намерен расширить и наладить производство готовой продукции на основе томатного концентрата. В ближайшие дни компания запустит новую линию по выпуску томатной пасты. На сегодня закуплено и установлено специальное оборудование, передает пресс-служба акима ЮКО.





По словам директора завода Ерлана Акжибекова, линию по производству томатной пасты планируют запустить во второй декаде ноября. Продукция будет выпускаться в трех различных стеклянных тарах под маркой «Алтын дән». Помимо Южного региона, готовые натуральные продукты начнут реализовывать в семи регионах страны.





В сельском округе Акдала ТОО «Агрофирма Жаңа Ақдала» под капельным орошением высадило около 400 га томатов. Сегодня с помощью четырех зерноуборочных комбайнов крестьяне собрали 200 гектаров томатов, получив 12 тыс. тонн продукции. По их словам, в этом году урожайность составляет 630 ц/га. В течение уборочного сезона здесь работают более трехсот человек, а постоянной работой обеспечены 229 человек.





Напомним, товарищество запущено в 2008 году, в рамках программы форсированного индустриально-инновационного развития. Производственная мощность томатного завода составляет 600 тонн в сутки.





Стоит отметить, в 2016 году ТОО «Агрофирма «Жаңа Ақдала» посадив помидоры на 300 гектарах, получило 9 тысячи тонн продукции. На сегодняшний день из собранного урожая выпускается 975 тонн концентрата томатной пасты. Кроме того, за 2015-2017 годы по городу Арысь в рамках программы индустриализации одобрено 5 проектов. В течение этих лет в городе Арысь запущено 4 проекта на общую сумму 51,6 млрд тенге, создано 133 новых рабочих мест. Вместе с тем ведется строительство малого завода по производству газобетонных блоков, стоимостью 376 млн тенге.





При запуске проекта будет открыто 30 новых рабочих мест.







