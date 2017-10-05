В Таразе женщина пыталась инсценировать собственное похищение

С целью вернуть долги женщина решила таким образом выманить деньги с собственного мужа.

В одной из гостиниц Тараза полицейские задержали женщину, инсценировавшую собственное похищение, сообщает сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД ЮКО.





Ранее в полицию с заявлением о похищении супруги обратился ее супруг.





Мужчина сообщил, что на его сотовый номер поступило несколько смс-сообщений от неизвестных с требованиями отдать выкуп за жену в сумме 3 000 000 тг., в противном случае грозились ее убить.





Данный факт полицейские зарегистрировали в ЕРДР по двум статьям УК РК: 126 «незаконное лишение свободы» и 194 «вымогательство».





Была создана специальная группа из числа лучших оперативных работников и следователей. Перед полицейскими стояла задача в кратчайшие сроки принять все необходимые меры по раскрытию тяжкого преступления. В результате оперативники нашли женщину в одной из гостиниц, где она снимала номер. Впоследствии полицейские выяснили, что женщина инсценировала собственное похищение.





В связи с этим уголовное дело следователи переквалифицировали в ст.419 часть 3 УК РК «Заведомо ложный донос» ( эта статья предусматривает наказание в виде лишения свободы от трех до семи лет).





В ходе досудебного расследования женщина призналась, что на этот шаг пошла из-за денежных долгов.





В городе Туркестан она под предлогом создания денежной пирамиды выманивала деньги со своих знакомых и тратила их на свои нужды. Спустя некоторое время люди начали требовать свои деньги. С целью вернуть долги она решила выманить деньги с собственного мужа и придумала свое же похищение.



