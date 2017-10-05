О ситуации с ГСМ рассказали в акимате Алматы

Запасов топлива в мегаполисе хватит на 8-10 дней.

Заместитель акима Алматы Алмас Мадиев прокомментировал ситуацию с ГСМ на автозаправках города, сообщает Zakon.kz.





По его словам, запасов топлива хватит на 8-10 дней.





«Акиматом совместно с министерством принимается ряд конкретных мер, чтобы выйти из сложившейся ситуации. На сегодняшний день в городе имеется оперативный запас ГСМ порядка 15 тысяч тонн на таких крупных сетевых ресурсах как «Гелиос», «Синойл», «КазМунайГаз», что обеспечит город на 8-10 дней», - сообщил замакима.





При этом, по его словам, на мелких розничных сетях имеется оперативный запас на 2-3 дня.





«Совместно с министерством были проведены оперативные совещания, в результате которых было принято решение, что министерство обещает обеспечить город Алматы дополнительными объемами. Кроме того, со стороны местных исполнительных органов совместно с комитетом по регулированию естественных монополий была проведена рейдовая проверка по наличию остатков ГСМ для того, чтобы наши розничные сети не держали ГСМ на складах и своевременно обеспечили жителей и гостей города ГСМ», - рассказал он.





Как отметил А.Мадиев, ситуация находится под контролем и ближайшее время будет улучшена.





Ранее сообщалось , что 5 октября на многих крупных заправках в Алматы автовладельцы не смогли заправить свои автомобили самым ходовым бензином АИ-92. Как сообщил менеджер одной из АЗС, отсутствие бензина связанно с задержкой по его доставке на станции.



