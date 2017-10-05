Назарбаев ознакомится с развитием комплекса «Байконур»
5 октября 2017, 12:13
Президент РК прибыл с рабочей поездкой в Кызылординскую область.
В рамках рабочего визита планируется ознакомление с развитием комплекса «Байконур», посещение мемориального комплекса «Қорқыт ата», а также ряда социальных объектов и промышленных предприятий региона.
Фото Владислав Бронников
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4881659-679685c3a8dd3b9520ff57835c5c2cd1
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...