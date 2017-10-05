На одежде подозреваемой в убийстве брата Ким Чен Ына нашли следы яда

Как сообщает издание Malaysian Insight, глава исследовательского отделения химического департамента министерства науки Малайзии Раджа Субраманиам заявил, что он изучил предоставленные им полицией улики на наличие следов химических веществ.

"Мы обнаружили следы распада субстанции VX… на безрукавной рубашке Сити Аисье", — сказал он в суде в четверг.





Эксперт также опознал рубашку, показанную ему впоследствии на фотографии.





Ранее издание сообщало, что патологоанатом выявила в теле убитого Ким Чен Нама низкий уровень содержания фермента, отвечающего за контроль работы мышц, что указывает на его отравление. Как пишет издание, нехватка фермента в организме может привести к отказу органов. Впоследствии стало известно, что причиной низкого уровня содержания фермента холинэстераза в теле убитого Ким Чен Нама могло быть не только отравление.





В понедельник в малайзийском городе Шах-Алам начался суд над двумя подозреваемыми в убийстве Ким Чен Нама. Суд может вынести смертный приговор вьетнамке Зоан Тхи Хыонг и индонезийке Сити Аисье, которые 13 февраля в аэропорту Куала-Лумпура напали на гражданина КНДР с дипломатическим паспортом на имя Ким Чхоль. Они, как утверждается, намазали лицо корейца маслом с растворенными в нем компонентами сильного отравляющего вещества VX.





В Южной Корее сразу признали в погибшем брата Ким Чен Ына, который давно проживал в китайском Макао, хотя в Пхеньяне официально так и не заявили, что речь идет именно о Ким Чен Наме.

В то же время тогда в интернете было опубликовано видео-обращение молодого человека Ким Хан Соля, назвавшего себя сыном Ким Чен Нама, о том, что его отец был убит, а чуть позже полиция Малайзии объявила, что образцы ДНК, способ получения которых не был раскрыт, подтвердили личность брата лидера КНДР.



