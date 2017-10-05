Соответствие Конституции Казахстана законов,

применяемых судами в гражданском судопроизводстве

Николай Мамонтов,

судья Верховного Суда

Казахстана в почетной отставке

Знание законов заключается не в том, чтобы помнить их слова, а в том,

чтобы постигать их смысл.

Марк Туллий Цицерон

Верховный Суд и местные суды Казахстана образуют судебную ветвь власти, независимы при рассмотрении конкретных публичных и частных материально-правовых отношений и находятся между собой не в административных, а в процессуальных отношениях.

При отправлении правосудия одной из важнейших проблем является проблема правильного определения норм действующего материального и процессуального закона, на основании которых обеспечивается эффективная и скорая судебная защиты и восстановление нарушенных субъективных прав и свобод, охраняемых законов интересов физических и юридических лиц.

И в этом аспекте процессуальной деятельности судов следует указать на несколько конституционных положений:

1. судебная власть распространяется на все дела и споры, возникающие на основании Конституции, законов Казахстана, в том числе и ратифицированных Казахстаном международных договоров;

2. при отправлении правосудия судья единоличного или коллегиального состава суда независим и подчиняется только Конституции и законам Казахстана;

3. правоспособность физических и юридических лиц, гражданские права, обязательства и их ответственность устанавливаются только законами, принятыми Парламентом Казахстана.

Это важнейшие особенности процессуальной деятельности судей каждой судебной инстанции, посредством которых обеспечивается законность, авторитет судебной власти, социальное благополучие в обществе.

Нормы Конституции о конституционных правах и свободах физических лиц не раскрывают их содержание, но гарантируют правовое равенство в их реализации. Содержание этих прав и свобод, а также обязательств и юридической ответственности граждан Казахстана, иностранцев и лиц без гражданства на территории Казахстана конкретизируется конституционными, кодифицированными и «обычными» законами.

Правоспособность юридических лиц, их обязательства и юридическая ответственность в гражданско-правовых и административно-деликтных отношениях устанавливается только законами, поскольку эти лица не обладают конституционными правами.

Конституция Казахстана обладает высшей юридической силой и прямым действием, то есть нормы Конституции Казахстана судами применяются непосредственно, исходя из словесного их содержания.

Поскольку судья при рассмотрении частного материально-правового отношения обязан руководствоваться только нормами закона, следует учитывать, что под законом понимается нормативный правовой акт, который регулирует важнейшие общественные отношения, устанавливает основополагающие принципы и нормы, предусмотренные Конституцией Казахстана.

В правовых актах употребляется также и термин «законодательный акт», под которым понимается не только закон, но и постановления Сената и Мажилиса Парламента Казахстана.

Но в гражданском судопроизводстве судья руководствуется при разрешении гражданского правоотношения, конкретизации прав и обязанностей сторон гражданского оборота или гражданского деликта только нормами законов Казахстана, а не иными правовыми актами, в том числе и подзаконными.

К законам Казахстана относятся по иерархии, по юридической силе:

- законы, вносящие изменения и дополнения в Конституцию Казахстана;

- конституционные законы;

- кодексы;

- консолидированные законы, законы.

Иные виды нормативных правовых актов (подзаконные нормативные правовые акты) при рассмотрении материально-правовых отношений в гражданском судопроизводстве применяться не могут, поскольку не относятся к категории законов и не могут устанавливать права, свободы, обязательства и гражданско-правовую ответственность физических и юридических лиц. Подзаконные нормативные правовые акты издаются на основе и (или) во исполнение и реализации законов или иных вышестоящих по иерархии подзаконных нормативных правовых актов.

Законодатель допускает, что в законах могут содержаться нормы, которые умаляют, ущемляют, уменьшают содержание и объем тех прав и свобод человека и гражданина, которые предусмотрены конституционной нормой. Законодатель также допускает, что в силу недостатков юридической техники конституционная норма словесно изложена так, что ее содержание требует разъяснения, толкования в процессе ее применения.

Поэтому законодатель предусмотрел, что судья при рассмотрении и разрешении частного материально-правового отношения может обратиться в Конституционный Совет Казахстана как уполномоченный государственный орган, если у него возникнут сомнения в том, что подлежащая применению норма закона ущемляет конституционные права и свободы человека и гражданина (физического лица).

Конституционные права и свободы физического лица с исчерпывающей полнотой названы в Конституции Казахстана, а их содержание, правосубъектность, обязательства и юридическая ответственность раскрывается только законами, принимаемыми Парламентом Казахстана как законодательным органом государственной власти.

Конституцией Казахстана установлен императивный запрет на применение судами и судьями законов, которыми ущемляются закрепленные Конституцией права и свободы человека и гражданина.

Конституционные права и свободы человека и гражданина закреплены в разделе 11 Конституции Казахстана, которые не могут быть уменьшены по своему содержанию и объему в нормах законов.

Некоторые права и свободы, являющиеся личными неимущественными благами, принадлежат каждому правоспособному человеку от рождения (например, жизнь, свобода, телесная неприкосновенность), а другие личные неимущественные и имущественные права принадлежат на основании закона (например, право собственности, право на честь, достоинство, право на имя, право на гражданство и другие).

Но запрет на применение закона, которым ущемляются или могут быть ущемлены конституционные права и свободы физического лица, обусловлен отлагательным условием - если судья усмотрит такое нарушение, основанное на несоответствии содержания конституционной нормы и нормы закона.

Вывод о том, ущемляют ли нормы закона конституционные права и свободы человека судья делает по находящемуся в производстве суда первой инстанции, апелляционной инстанции или ревизионной (надзорной инстанции) гражданскому делу при его подготовке к судебному разбирательству, а равно в судебном заседании суда.

Усмотрение судьи является оценочным понятием, означающим заключение, мнение, решение.

Еще при подготовке дела к судебному разбирательству судья, исходя из указанных истцом в исковом заявлении и ответчиком в отзыве на иск обстоятельств материально-правового отношения, определяет тот закон, который может быть применен при разрешении прав и обязанностей сторон указанного правоотношения. При этом судья на основании сравнительного и логического анализа диспозиции нормы закона составляет свое субъективное заключение о том, соответствует или нет норма закона конкретной конституционной норме и не нарушает ли норма закона конституционные права человека и гражданина.

Важно, что вывод о несоответствии нормы закона конституционной норме делает судья, а не иной участник гражданского процесса. Даже если истец или ответчик либо процессуальный представитель в процессе высказывают ходатайства о проверке нормы закона на предмет ее соответствия норме Конституции, такое ходатайство не порождает никаких правовых последствий до тех пор, пока судья не придет к выводу о необходимости обращения в Конституционный Совет Казахстана.

Если судья придет к заключению о том, что норма (нормы) подлежащего применению при разрешении материально-правового отношения закону противоречит норме Конституции Казахстана, умаляет конституционные права и свободы физического лица-истца или ответчика, то выносит определение о приостановлении производства по делу.

В определении указываются конкретные доводы о том, в чем усматривается несоответствие нормы закона норме Конституции Казахстана.

На определение суда о приостановлении производства по делу частная жалобы или частное апелляционное ходатайство не подается, поскольку оно не препятствует дальнейшему движению дела.

Определение суда о приостановлении производства по делу по мотивам обращения в Конституционный Совет Казахстана для проверки соответствия подлежащей применению нормы закона норме Конституции Казахстана обязательно для сторон, их процессуальных представителей, а также должностных лиц, в том числе для председателя соответствующего суда.

В этом выражается действие принципа независимости судьи при отправлении правосудия и обязательности для всех вступившего в законную силу судебного акта.

Специфика обращения судов в Конституционный Совет Казахстана выражается в том, что субъектом обращения является не конкретный судья, а конкретный суд, от имени которого и в порядке исполнения определения судьи в Конституционный Совет Казахстана представление подписывает председатель суда. Обращение в Конституционный Совет Казахстана должно быть надлежащим образом оформлено.

Конституционное положение о том, что суд обращается в Конституционный Совет Казахстана, если судья усмотрит ущемление конституционных прав и свобод человека и гражданина иным нормативным правовым актом, подлежащим применению при рассмотрении и разрешении материально-правового отношения, нуждается в уточнении.

Конституцией Казахстана установлено три важнейших правовых положения, касающихся процессуальной деятельности суда при отправлении правосудия:

1) судья при отправлении правосудия подчиняется только Конституции и закону, то есть руководствуется и применяет только эти виды нормативных правовых актов;

2) принципы и нормы, касающиеся правосубъектности физических и юридических лиц, гражданских прав и свобод, обязательств и юридической ответственности устанавливаются только законами, принимаемыми Парламентом Казахстана;

3) при установлении противоречий в нормах закона суд обязан применить норму закона, обладающего по иерархии более высокой юридической силой: закон - консолидированный закон - кодекс - конституционный закон - конституционный закон, вносящий изменения в Конституцию Казахстана.

При применении закона с соблюдением указанных правил не требуется обращаться в Конституционный Совет Казахстана, поскольку коллизии устраняются с использованием юридической силы закона. Если же противоречия в законах с использованием иерархии и юридической силы не могут быть преодолены, а в подлежащем применению законе суд усматривает ущемление конституционных прав и свобод человека и гражданина, тогда остается вариант возбуждения конституционного производства.

Указанные правовые предписания означают, что при рассмотрении и разрешении материально-правовых отношений суд обязан руководствоваться законом и не может применять иные нормативные правовые акты.

Под иными нормативными правовыми актами понимаются акты, которые а) не являются законодательным актом, б) издаются на основе и (или) во исполнение либо для дальнейшей реализации законодательных и иных вышестоящих по иерархии нормативных правовых актов.

Для реализации норм Закона Казахстана «О дорожном движении» приняты, например, Перечень медицинских противопоказаний, при которых лицам запрещается управлять транспортными средствами, Правила прекращения или временного ограничения движения транспортных средств по дорогам, Правила дорожного движения и иные подзаконные нормативные правовые акты.

Для реализации Закона Казахстана «О нотариате» утверждены Правила совершения нотариальных действий нотариусами, Правила по нотариальному делопроизводству и другие нормативные правовые акты.

Помимо законов, виды которых указаны выше, в систему права включаются:

1) нормативные правовые указы Президента Казахстана;

2) нормативные правовые постановления Парламента Казахстана и его Палат;

3) нормативные правовые постановления Правительства Казахстан;

4) нормативные постановления Конституционного Совета Казахстана;

5) нормативные правовые постановления Центральной избирательной комиссии Казахстана, Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета Казахстана, Национального банка Казахстана и иных центральных государственных органов;

6) нормативные правовые приказы министров Казахстана и иных руководителей центральных государственных органов;

7) нормативные правовые приказы руководителей ведомств центральных государственных органов;

8) нормативные правовые решения маслихатов, нормативные правовые постановления акиматов, нормативные правовые решения акимов и нормативные правовые постановления ревизионных комиссий.

Названные виды нормативных правовых актов по своей юридической природе являются подзаконными нормативными правовыми актами, поскольку не издаются государственными органами и их должностными лицами на основании и во исполнение или дальнейшей реализации законодательных актов. Но такие акты не регулируют установленные Конституцией и законами Казахстана правоотношения, не являются законодательными актами и не могут применяться судами при рассмотрении и разрешении материально-правовых отношений.

Среди названных видов иных нормативных правовых актов особым статусом обладают нормативные правовые указы Президента Казахстана, нормативные правовые постановления Парламента Казахстана и его Палат, нормативные постановления Конституционного Совета Казахстана, поскольку они не обладают статусом закона, не могут проверяются на предмет их соответствия Конституции и не оспариваются. Такие акты могут изменяться, отменяться органами и должностными лицами, их издавшими.

Особым статусом обладают издаваемые пленарным заседанием Верховного Суда Казахстана акты по вопросам разъяснения применяемых судами в судопроизводстве Конституции и законов Казахстана. Данные акты являются актами официального толкования, разъяснения содержащихся в нормах закона правовых предписаний и терминов, но при этом не создающих новых норм права.

В гражданском судопроизводстве не могут применяться иные нормативные правовые акты, поскольку разрешение материально-правовых отношений, конкретизация прав и обязанностей может судом осуществляться исключительно на основании Конституции и законов Казахстана, в необходимых случаях с использованием ратифицированных Казахстаном международных договоров.

Иные нормативные правовые акты не проверяются в конституционном производстве на предмет их соответствия Конституции Казахстана, а проверяются на предмет их соответствия нормам закона которые распространяются на физическое или юридическое лицо и устанавливают, изменяют или отменяют закрепленные нормами законов права и свободы, обязательства и юридическую ответственность физических или юридических лиц, подлежат обжалованию в судебном порядке.

Поскольку суд по заявлению заинтересованного лица в порядке гражданского судопроизводства проверяет соответствие подзаконного правового акта закону, а Конституционный Совет проверяет соответствие закона нормам Конституции по обращению суда, то в силу разных видов производства (конституционного и гражданского), разной юридической силы правовых актов и недопустимости применения в гражданском судопроизводстве правовых актов, ущемляющих конституционные права и свободы человека и гражданина, то рассмотрение вопроса о соответствии иного правового акта нормам Конституции не может относиться к подведомственности Конституционного Совета Казахстана.

С учетом высказанных доводов из соответствующей статьи Конституции и ГПК Казахстана предлагается исключить слова «и иные нормативные правовые акты».

Следует отметить, что нормативные правовые указы Президента Казахстана и нормативные правовые постановления Парламента Казахстана и его Палат не проверяются на предмет их соответствия Конституции Казахстана и не обжалуются в судебном порядке по основаниям, предусмотренным ст. 298 ГПК.

Особое место в системе правовых актов занимает международный договор Казахстана, который к категории закона не относится, но имеет приоритет перед законами Казахстана. Международный договор не может противоречить Конституции Казахстана.

Под международным договором понимается международное соглашение, заключенное Республикой Казахстан с иностранным государством (иностранными государствами) или с международной организацией (международными организациями) в письменной форме и регулируемое международным правом независимо от того, такое соглашение в одном документе или в нескольких связанных между собой документах, а также независимо от его конкретного наименования.

Международными договорами в области гражданского процесса могут регулироваться порядок сношений с судами государства-участника договора, исполнения судебных поручений, решений судов и арбитражей, оказания правовой помощи.

Конституционный Совет в соответствии с подпунктом 3) пункта 1 статьи 72 Конституции рассматривает на соответствие Конституции международные договоры Республики до их ратификации.

Это означает, что еще до ратификации международный договор Конституционным Советом исследован на предмет его соответствия Конституции, в том числе и о соблюдении международным договором конституционных прав и свобод человека и гражданина. Поэтому у суда при применении международного договора, ратифицированного Казахстаном, не может возникать сомнений о несоответствии международного договора нормам Конституции Казахстана.

При применении законов в гражданском судопроизводстве суд обязан руководствоваться правилами о юридической силе закона. В случае возникновения противоречий в нормах законов разного уровня действуют нормы закона более высокого уровня, исходя из иерархии законов. При наличии противоречий в нормах законов одного уровня (одной юридической силы) действуют нормы того, закона, которые введены в действие (приняты) позднее.

В этом правиле предусмотрено одно положение, которое следует рассматривать как нелогичное. Установлено, что нормы закона в случае расхождения с нормой кодекса могут применяться только после внесения в кодекс соответствующих изменений и (или) дополнений.

Указанное положение может применяться только в том случае, если возникнут противоречия между нормами кодекса и нормами конституционного закона или закона, вносящего изменения или дополнения в Конституцию Казахстана. Отсутствие уточнения о виде законов, между нормами которых возникло противоречие, порождает неясность в порядке устранения такого противоречия.

Нормы кодекса по юридической силе выше нормы консолидированного закона или закона и в случае противоречия в нормах кодекса и законов должны действовать нормы закона более высокого уровня, а не наоборот.