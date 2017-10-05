Под Алматы девушка на Toyota попала в серьезную аварию из-за отказавших тормозов
5 октября 2017, 12:38
Водителя забрали в больницу для детального осмотра.
На Ташкентском тракте, недалеко от Алтын орды произошло серьезное ДТП с участием автомобиля Toyota Corolla, передает Zakon.kz.
Девушка за рулем Toyota Corolla ехала на работу из поселока Абай в сторону Ташкентского тракта. Как рассказала ее сестра, у машины отказали тормоза. И на выезде на трассу машина съехала с дороги на разделительный треугольник, где врезалась в опоры рекламной конструкции, вырвав их. Это столкновение в какой-то степени смягчило последствия, так как иначе неуправляемая Toyota могла упасть в небольшой овраг или выехать на трассу.
Прибывшая на место "скорая" забрала водителя для осмотра.
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