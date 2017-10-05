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Российская авиация уничтожила в Сирии крупнейший подземный арсенал «Джабхат ан-Нусры»*

5 октября 2017, 12:39

Удар был нанесен в районе населенного пункта Абу-эд-Духур.

Российская авиация уничтожила в Сирии крупнейший подземный склад террористической группировки «Джабхат ан-Нусра»* с тонной боеприпасов. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков, сообщает Lenta.ru.

Как отмечает «Интерфакс», что арсенал был поражен «специальным авиационным боеприпасом большой мощности, предназначенным для уничтожения заглубленных объектов». Удар был нанесен в районе населенного пункта Абу-эд-Духур.

«Пожар, вызванный детонировавшими боеприпасами, продолжался несколько часов до полного их выгорания», — сказал Конашенкова.

Генерал добавил, что крупный склад боевиков «Джабхат ан-Нусры» был обнаружен после того, как российская военная разведка изучила систему подвоза террористами боеприпасов к опорным пунктам и позиционным районам.

«После анализа большого объема информации, полученной по различным каналам, был определен район наиболее вероятного нахождения арсенала, а после доразведки на земле — его точные координаты», — отметил официальный представитель оборонного ведомства.

* Запрещенная в Казахстане террористическая организация

Фото: Михаил Алаеддин / РИА Новости

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