Российская авиация уничтожила в Сирии крупнейший подземный арсенал «Джабхат ан-Нусры»*
5 октября 2017, 12:39
Удар был нанесен в районе населенного пункта Абу-эд-Духур.
Российская авиация уничтожила в Сирии крупнейший подземный склад террористической группировки «Джабхат ан-Нусра»* с тонной боеприпасов. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков, сообщает Lenta.ru.
Как отмечает «Интерфакс», что арсенал был поражен «специальным авиационным боеприпасом большой мощности, предназначенным для уничтожения заглубленных объектов». Удар был нанесен в районе населенного пункта Абу-эд-Духур.
«Пожар, вызванный детонировавшими боеприпасами, продолжался несколько часов до полного их выгорания», — сказал Конашенкова.
Генерал добавил, что крупный склад боевиков «Джабхат ан-Нусры» был обнаружен после того, как российская военная разведка изучила систему подвоза террористами боеприпасов к опорным пунктам и позиционным районам.
«После анализа большого объема информации, полученной по различным каналам, был определен район наиболее вероятного нахождения арсенала, а после доразведки на земле — его точные координаты», — отметил официальный представитель оборонного ведомства.
* Запрещенная в Казахстане террористическая организация
Фото: Михаил Алаеддин / РИА Новости
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