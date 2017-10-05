В Усть-Каменогорске экстрасенс за рулем автомобиля врезался в витрину магазина

По сообщению полицейских, ДТП произошло вчера вечером на проспекте Независимости в районе Дворца Спорта. К счастью, в ДТП никто не пострадал,

— Водитель автомобиля «Toyota Chaser» не справился с управлением, машину занесло, и она врезалась в витрину магазина, — сообщили в пресс-службе ДВД ВКО. — В происшествии никто не пострадал. В отношении водителя 1997 года рождения составлен административный протокол.

Вскоре стало известно, что за рулем японского автомобиля находился известный городской экстрасенс Антон Росс. Молодой человек рассказал о случившемся.





— Я только выехал со двора Независимости, 3, и начал двигаться прямо, — рассказывает свою версию произошедшего Антон Росс. — На мокром асфальте машину занесло и потащило в столб на аллее. Тогда я попытался выровнять автомобиль, но его перекинуло через бордюр, и он врезался в магазин. Это просто роковое стечение обстоятельств. Некоторые считают, что я гнал, но я даже не успел переключиться с первой передачи на вторую. Скорость была не больше 40 километров в час. Злую роль сыграли задний привод, сильный дождь и недостаток опыта.