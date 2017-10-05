Трамп встретился с родственниками погибших при стрельбе в Лас-Вегасе

Президент США Дональд Трамп встретился с пострадавшими во время стрельбы в Лас-Вегасе

Он побывал в больнице, где лежат раненые, встретился с родственниками погибших, а также пообщался с медиками и полицейскими, которые пришли на помощь людям сразу после атаки.



