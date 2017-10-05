Трамп встретился с родственниками погибших при стрельбе в Лас-Вегасе
5 октября 2017, 12:55
ФБР до сих пор не может установить истинные мотивы стрелка.
Президент США Дональд Трамп встретился с пострадавшими во время стрельбы в Лас-Вегасе, сообщает НТВ.ru.
Он побывал в больнице, где лежат раненые, встретился с родственниками погибших, а также пообщался с медиками и полицейскими, которые пришли на помощь людям сразу после атаки.
«Я только что пообщался с удивительными людьми. Мы разговаривали с пациентами, у которых страшные ранения. Доктора и медсестры сделали огромную работу — ее масштабы даже сложно описать. Больницы сумели разместить огромное число пострадавших. Это проявление высочайшего профессионализма», - сказал он.
ФБР до сих пор не может установить истинные мотивы стрелка. Сейчас спецслужбы собирают информацию о его личной жизни, а также разыскивают людей, которые виделись с преступником незадолго до трагедии. Она случилась в минувшее воскресенье. 64-летний Стивен Пэддок открыл огонь по посетителям музыкального фестиваля в Лас-Вегасе.
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