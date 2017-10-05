Лидер "Джебхат ан-Нусры"* после удара ВКС России в Сирии впал в кому

"В течение прошедших суток Министерством обороны продолжались специальные мероприятия по ликвидации террористов "Джебхат ан-Нусры" ("Хейат Тахрир аш-Шам"), атаковавших 18 сентября наблюдательный пост российской военной полиции на границе зоны деэскалации Идлиб", - сообщил Конашенков.





По его словам, ликвидация ВКС России командования "Джебхат ан-Нусры" и впадение, по полученной информации, в кому главаря Абу Мухаммеда аль-Джуляни "вызвало замешательство" среди боевиков в провинции Идлиб.





Как сообщили в Минобороны, аль-Джуляни получил многочисленные осколочные ранения, лишился руки. Он находится в критическом состоянии. Конашенков добавил, что ВКС РФ уничтожили также ближайшего помощника аль-Джуляни - главу службы безопасности "Джебхат ан-Нусры" Ахмада аль-Гизаи.









Как отметил Конашенков, российская разведка долгое изучала, как боевики доставляют боеприпасы к опорным пунктам и в позиционные районы. После анализа полученных по разным каналам сведений был определен район вероятного нахождения арсенала. Его точные координаты стали известны после дополнительной разведки на земле.





По данным министерства, склад боеприпасов был уничтожен "специальным авиационным боеприпасом большой мощности, предназначенным для поражения заглубленных объектов". Как добавил Конашенков, пожар, вызванный детонацией боеприпасов, длился несколько часов.





ВКС также уничтожили уничтожили в Сирии 49 боевиков "Джебхат ан-Нусры", среди них - семь лидеров формирований боевиков "восточного сектора" группировки.





Конашенков рассказал, что решение о нанесении воздушного удара было принято после подтверждения по различным каналам данных российской военной разведки о том, что в провинции Идлиб пройдет экстренный сбор полевых командиров "восточного сектора" "ан-Нусры". Удар был нанесен бомбардировщиком Су-34.





Среди ликвидированных боевиков оказались, в частности, Мусаб аль-Хусейн, Абу Тураб ад-Дагестани, Абдурахман аль-Мухаджир, Абу Ахмад аль-Джазрави и другие, добавил официальный представитель российского военного ведомства.





* Запрещенная в Казахстане террористическая организация





Фото: Рамблер/новости



