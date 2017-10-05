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Аким ЮКО области выразил соболезнования семье погибшего доктора Т.Патсаева

5 октября 2017, 13:03

3 октября в 18-47 самолет Ан-28 авиакомпании «East Wing» пропал с радаров в 28 километрах от аэропорта Алматы.

Аким Южно-Казахстанской области Жансеит Туймебаев и ответственный секретарь Министерства здравоохранения Республики Казахстан Б.Токежанов навестили семью врача Талгата Патсаева, погибшего в авиакатастрофе под Алматы. Обращаясь к семье, аким отметил, что это невосполнимая потеря, как для семьи, так и для всей медицинской общественности, переадет пресс-служба акима ЮКО.

«Врачи погибли при исполнении служебных обязанностей. Труды врачей, направленных на защиту и спасение человеческой жизни, навсегда останутся в памяти граждан. Талгат Патсаев - один из погибших в авиакатастрофе, был нашим земляком. Врач акушер-гинеколог, доктор медицинских наук Талгат Патсаев, за плечами которого 20-летний стаж работы за это время спас жизни многих матерей», - сказал аким.

Кроме того, от имени всех жителей Южно-Казахстанской области глава региона выразил соболезнования родственникам и друзьям погибших членов экипажа - командира воздушного судна Геннадия Цоя, второго пилота Евгения Кутафина, авиатехника Бейшибека Ахматбаева.

Напомним, 3 октября в 18-47 самолет Ан-28 авиакомпании «East Wing» пропал с радаров в 28 километрах от аэропорта Алматы. Санитарный рейс вылетел по маршруту Алматы – Шымкент. В результате авиакатастрофы погибли пять человек. На борту самолета находились два врача – акушер-гинеколог Талгат Патсаев и реаниматолог Жанибек Артыкбаев, которые летели в Шымкент, чтобы рказать помощь недавно родившей женщине, находящейся в тяжелом состоянии.

По предварительной версии, у самолёта начались проблемы с двигателями. Экипаж сделал два круга и попытался посадить самолёт в поле. Но при снижении борт зацепился за провода. Его резко развернуло и крылом самолет задел столб. Крыло от удара оторвало.




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