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В Петропавловске предприимчивый вор крал свежие венки с могил на кладбище

5 октября 2017, 13:36

Подробности «бизнеса» предстоит выяснить следствию.

В Петропавловске сотрудники полиции совместно с охраной городского кладбища задержали 37-летнего жителя областного центра, промышлявшего кражей венков с могил, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД СКО.

Заявления об исчезновении венков поступали с лета. Версия о том, что венки воруются для перепродажи, была основной. В ходе оперативно-розыскных мероприятий был установлен круг подозреваемых. Не хватало одного: задержания с поличным.

Совершая обход после наступления темноты, сторож обнаружил на территории кладбища автомобиль ВАЗ-2109 и вызвал полицию.

При задержании полицейские услышали ожидаемую отговорку: «Я ничего не воровал, всё на мусорке нашёл». Тот факт, что все десять найденных в машине венков, якобы выброшенных посетителями кладбища, выглядели достаточно свежо, мужчину не смущал. Однако у полицейских уже было свидетельство сторожа, который видел, как подозреваемый собирал венки с могил.

Подробности «бизнеса» предстоит выяснить следствию. В данный момент ведётся досудебное расследование по ч. 1 ст. 188 Уголовного кодекса РК «Кража». Санкция статьи предусматривает наказание до трёх лет лишения свободы.

Иллюстративное фото с сайта osirisritual.ru

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